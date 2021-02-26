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高鐵左營站傳爆裂物虛驚一場 紙箱內是飲料衣物
高鐵左營站昨晚傳出有爆裂物！一名年約40多歲的林姓男子，昨晚搭乘高鐵到左營站下車後，向列車長表示「攜帶爆裂物」後，即丟棄手上紙箱，後續林又與到場趕往現場的警方僵持30分鐘，直到警方趁他卸下心防後將他逮捕，後續防爆小組將紙箱打開，發現裡面僅有飲料紅茶、衣物，虛驚一場。
據了解，林男精神有異狀，且有就醫紀錄。他昨晚10點多時，從高鐵台南站上車，搭到高鐵左營站下車後，他即丟棄手上提的紙箱，並向高鐵的列車長聲稱他攜帶爆裂物。
高鐵站方聽聞後，立即通知行控中心，通知高雄市警察局、鐵路警察局、高雄市消防局等趕往現場，與林男對峙半小時左右。
終於在晚上11點多時，警方趁林男卸下心防，一擁上前將他逮捕。後續警方用防爆毯打開林男的紙箱，發現紙箱內僅有紅茶、隨身衣物等。警詢後將依刑法恐嚇安全危害罪嫌將他送辦。
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