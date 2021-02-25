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影／屏東監獄前大亂鬥 會客菜業者送完菜後遭圍毆
今天下午近5點，屏東賣會客菜的業者郭姓男子與員工陳姓男子，兩人送完會客菜後從獄中走出後，突然遭兩車約7、8人下車持棍棒群毆，郭姓男子頭部撕裂傷，傷勢較嚴重需開刀，陳姓男子左手受傷，屏東縣潮州警分局已鎖定特定對象全力查緝，是否因賣會客菜而引發的糾紛，警方調查中。
屏東監獄收容受刑人約有2400多人；今天下午16點43分警方接獲報案，賣會客菜業者郭姓男子與員工陳姓男子兩人剛走出監獄，在監獄前方約30公尺處遭人群毆，48歲郭姓男子倒在地上，遭鋁棒打傷頭部，滿臉是血，頭部撕裂傷，傷勢較重需開刀，陳姓男子左手受傷。
據了解，涉案的兩車，分別是黑色、銀色汽車，當時停在路邊，不排除預謀犯案；據了解，會客菜是收容人的精神糧食，收容人在獄中飲食相對吃膩，會客菜一包的行情好的有1、2千元，好的一天可以賣出上百包；收容人根據級別，有的可以每天送一次會客菜，有的一周會客一次。
會客菜規定限制多，不能有酒味、不能有粉末、不能湯，魚須剪開檢查，有些收容人會請家屬或朋友寄錢放在會客菜業者，包一次就從中扣一次錢。
據了解，屏東縣目前有3家會客菜業者，警方仍在調查中，釐清被害人近期是否有與人結怨等，全案仍在偵辦中。
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