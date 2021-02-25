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台中北屯大樓採光罩壓死工人 雇主有疏失最重恐罰30萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蕭姓男子今天上午載送採光罩的鐵材，前往北屯區崇德十路的大樓施工，但蕭與其他人員在現場卸貨時，蕭喊「放繩」後，吊在半空的鐵架傾倒，蕭跳離時遭鐵架壓中頭部，當場死亡，台中市勞檢處獲報到場調查，認定施工鐵架等材料，再卸貨前就未妥善捆綁，涉有疏失，勒令現場停工，並將依違反職安法，開罰張姓雇主3萬至30萬元，是否涉有刑責，需待職災報告完成後釐清。

據查，蕭姓男子（55歲）從事鋁門窗等建材行業，受雇於張姓雇主，今天上午9時許，蕭被通知載運鐵材，前往台中市北屯區崇德十路的大樓，進行採光罩的施工作業。

蕭性男子抵達後，要在場協助施工的黃姓男子幫忙卸貨，蕭當時在貨車貨斗上卸貨，而黃則在貨斗的另一側，蕭出聲喊「放繩」時，黃依指令鬆繩，但鐵架突然傾倒，蕭為閃避跳到地上，但仍遭鐵架壓中頭部，警、消到場時，蕭已頭顱破裂、明顯死亡。

台中市第五警分局到場調查，並通知台中市勞動檢查處查明是否涉嫌工安疏失，並詢問現場涉案人，釐清案情，報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市勞動檢查處表示，全案經初步調查，蕭姓男子載運的鐵架在裝上貨斗前，就沒有確實綑綁，造成卸貨時，鐵架突然傾倒，壓中蕭致死，全案涉有違反職業安全法第6條的相關規定，勒令現場停工，並將依法開罰張姓雇主3萬至30萬元，另外全案也將製作職災報告，釐清案發經過，其他現場施工人員，是否涉及過失致死等刑責，有待後續調查釐清。

台中市蕭姓男子今天載鐵材到北屯區崇德十路大樓，進行採光罩作業時，拆卸鐵架時，蕭遭鐵架壓中頭部，當場死亡。圖／讀者提供
台中市蕭姓男子今天載鐵材到北屯區崇德十路大樓，進行採光罩作業時，拆卸鐵架時，蕭遭鐵架壓中頭部，當場死亡。圖／讀者提供
台中市蕭姓男子今天載鐵材到北屯區崇德十路大樓，進行採光罩作業時，拆卸鐵架時，蕭遭鐵架壓中頭部，當場死亡。圖／讀者提供
台中市蕭姓男子今天載鐵材到北屯區崇德十路大樓，進行採光罩作業時，拆卸鐵架時，蕭遭鐵架壓中頭部，當場死亡。圖／讀者提供
台中市蕭姓男子今天載鐵材到北屯區崇德十路大樓，進行採光罩作業時，拆卸鐵架時，蕭遭鐵架壓中頭部，當場死亡。圖／讀者提供
台中市蕭姓男子今天載鐵材到北屯區崇德十路大樓，進行採光罩作業時，拆卸鐵架時，蕭遭鐵架壓中頭部，當場死亡。圖／讀者提供

台中市 職災 工安

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