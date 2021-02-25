女大生遭同學排擠除夕跨坐橋上欄杆 警趕抵救援畫面曝

台北市21歲丁姓女子就讀大學，疑因自身情緒長期不穩遭同學排擠，今年過年除夕當晚在中山區一座橋上有準備輕生動作，警方獲報趕抵現場，衝上前將丁女拉下，帶回派出所關心，再通知丁女姑姑到所接回，成功阻止一場憾事。

大直派出所長黃敏是本月11日晚上7點多獲報，一名女子在轄內一座橋上欲跳橋，黃敏及另1名警員趕抵現場，發現女子跨坐在欄杆，火速下車衝上前將女子拉下，要女子「先冷靜，有話好好說」。

女子當時低聲啜泣，警方先將她帶回派出所休息。

據警方了解，女子是因情緒長期不穩定，遭大學同學排擠，才打算做出輕生傻事。警方通知女子姑姑到派出所將女子帶回，她姑姑非常感謝警方及時救援，阻止憾事。

警方說，民眾遇到親友情緒不穩應協助其就醫，也可協助其聯絡張老師服務專線（1980）、生命線協談專線（1995），透過專人諮詢幫助其走出心魔。

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