12歲哥哥一箭射中弟弟臉險瞎 家長接受親職教育

南投縣12歲林姓男童上周家中玩弓箭，卻一箭射中7歲弟弟的右臉，送醫急救。金屬箭頭刺入口腔2.5公分，差點刺中眼睛及顏面神經，幸好手術後沒大礙。南投縣社勞處表示，男童雖無大礙，但家長疏於照顧，需接受親職教育輔導，也會持續追蹤輔導兩名男童的身心狀況。

男童家屬說，過年期間帶孩子去逛夜市，12歲的哥哥玩弓箭射氣球後相當著迷，常吵著想玩，於是就網購了弓箭組。讓他們在戶外空地玩弓箭，沒想到19日他們在戶外空地射箭，大人因有事先離開，沒想到哥哥不慎，一箭射中7歲弟弟右臉。

弟弟被箭射中後走回家中求救，家屬看到他臉上插著80公分長的箭桿，嚇得膽戰心驚膽，還是男童阿公比較冷靜，剪斷箭桿，立即將他送醫。

南投醫院外科醫師許家榮醫師指出，箭頭從右臉射入，導致患者右臉頰及顴骨周圍穿刺傷，安排手術拔除異物。他也提醒，臉部血管相當多，易導致出血，如果被異物刺入，不能任意拔除，需確認傷口位置、深度，評估受傷情形後再進行處置，以免顏面受創。

嚴重的顏面創傷可能會導致左右對稱失衡、器官例如眼、耳、鼻、嘴唇變形、缺損等，也可能造成視力受損、顏面神經異常等問題。

南投縣社勞處兒少科接獲通報進行調查，這把弓箭在網路購買，不屬列管槍砲彈藥刀械，男童治療後並無大礙，但父母疏於照顧，違反「兒童及少年福利與權益保障法」第56條規定，將依法要求父母接受親職教育輔導，也會持續追蹤輔導2名男童身心狀況。

警方則表示，雖然肇事弓箭並非管制武器，但如果在公眾場合做出拉弓或有威脅舉動，可能影響公眾安全，可依社維法處理。醫師說，箭矢尖銳且射擊力道強勁，一旦誤傷到眼睛或其他器官，可能造成難以挽回的傷害，家長應為孩子慎選玩具，若是弓箭相關運動時，應到專業安全射箭場地進行練習，不能任意玩耍，避免危及孩子安全。