百公尺外彈弓射鳥3鋼珠彈擊海科館 警逮人非槍案鬆口氣

國立海洋科技博物館的區域探索館今天上午3樓落地窗3塊大片玻璃，遭到鋼珠彈襲擊，呈蜘蛛網狀破裂。警方調閱 視器追查，下午逮獲20多歲涉案陳姓男子，查出他在100公尺外持強力彈弓射擊，有3發擊中玻璃，他供稱是在射鳥，但都沒有射中。

位在基隆的國立海洋科技博物館的區域探索館，今天上午9點多館內人員發現3樓玻璃窗留有3個彈孔，懷疑被開槍。警方到場採證，初步發現沒有貫穿，有3處碎裂處，疑被開3槍，在2樓露台處找到鋼珠彈，原懷疑是惡作劇，調監視器釐清。

第二分局、刑警大隊成立專案小組，擴大調閱周邊數十支監視器，警方鷹眼小組過濾數十部行經可疑車輛，掌握一可疑之自小客車，查出陳姓男子在案發前，站在環港街上持強力彈弓射擊，在案發5小時內迅速查緝到案，訊後將依毀損罪嫌送辦。