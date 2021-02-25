報案統稱證明單 台南民眾：案號可上網追蹤進度較安心

警政署為簡化報案流程與落實受理e化通報，三月一日起採統一格式的「受（處）理案件證明單」，現已試用上路，台南市基層員警表示，僅名稱不一樣，使用上沒有多大的差別。更有員警直言，民眾誤以為三聯單是「診斷證明」，如今新制統整各表單改名「證明單」，其實還是紙「掛號單」，換湯不換藥。

長榮大學女大生遭擄殺性侵案，警未開三聯單引發吃案爭議，台南市警局事後也下令，不管民眾報什案統統要開三聯單，以堵悠悠之口。陳姓員警指出，受理民眾報案，都需到場了解，製作警詢筆錄，再開立證明單，這流程沒變，只是以前有一般刑案三聯單、車輛協尋四聯單、失蹤人口、遺失物等多種表單，現在統整成為一種，就稱之「證明單」。

如今新制試用上路，台南市警二分局統計，每天案件數與往常差不多，這兩、三天沒有明顯增加或減少，仍維持在個位數。有所長表示，從過去都現在都一樣，不管報什麼案，都開立證明給民眾，現在統稱證明單，就為避免民眾混淆。

林姓民眾指出，以往都誤解開立三聯單才算是受理報案，如今統稱證明單，報完案取得案號，可上警政署官網追蹤查詢案件進度，至少比較安心。