健保卡遭盜用？高雄7旬老翁險遭詐團詐騙
高雄李姓老翁接獲詐騙集團來電，對方誆稱是環保局人員，欺騙李翁他的健保卡遭盜用，恐被檢察官約談，幸好李翁在到銀行匯款前，走進派出所詢問，經過警方細心勸說下，保住李的血汗錢。
三民二分局指出，李翁（75歲）昨天下午1點多時，慌張跑到鼎山派出所求助，警員先耐心安撫李翁情緒後，李才娓娓道出他接到詐團來電，對方稱他的健保卡遭盜用，要求李翁依造詐團的指示去做，否則會被檢察官約談。
面對詐團振振有辭的一番話，讓李翁感到內心謊恐不已，立即要照著詐團的指示出門領錢，但中途經過三民二分局鼎山所時，心想不對即進入派出所詢問，警員初始解說與勸導，李翁還半信半疑，經過警方努力不懈下，李才發現是詐騙電話，差點掉入詐團陷阱。
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