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高雄市議員看板海報遭撕毀 警方循「狗」追到嫌犯

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市議員黃文益設在公車站的看板海報，無故遭人撕毀，警方據報，發現案發時曾有1男子遛狗路過公車站牌，循狗追人，今天凌晨果然找到涉案的陳姓男子，依毀損罪嫌查辦。

據了解，2月23日凌晨5點多，65歲的陳姓男子遛狗路過高雄市苓雅區三多一路衛武營公園停車場前的公車站，涉嫌撕毀黃文益的看板海報離去，直到幾個小時後，黃文益服務處接獲民眾反映，即向警方報案，追查破壞者。

高雄市警苓雅分局三多路派出所調閱周邊監視器，逐一清查路過的車輛，但一一排除駕駛人涉案後，發現1名男子帶著混種馬爾濟斯黑色寵物犬，也曾經過公車站，研判這男子應該經常在清晨到公園遛狗，連日派員到公園找同類型的狗。

今天清晨，員警在衛武營公園四處尋找遛狗的男子，發現陳姓男子帶著黑色混血馬爾濟斯犬到公園，男子的外型又很像案發時路過的人，上前詢問陳，陳即了解員警來意，承認涉案。

陳姓男子稱，當時天色昏暗，以為看板是互動式影像，靠近後才發覺原來只是平面廣告紙，自己覺得「受騙」才憤而下手撕下廣告海報，他對自己失序行為表示後悔，願意向黃文益服務處尋求和解，全案依毀損罪函送法辦。

高雄市議員黃文益在公車站的看板海報遭撕毀。記者林保光／翻攝
高雄市議員黃文益在公車站的看板海報遭撕毀。記者林保光／翻攝
高雄市議員黃文益在公車站的看板海報遭撕毀。記者林保光／翻攝
高雄市議員黃文益在公車站的看板海報遭撕毀。記者林保光／翻攝

遛狗 公車 高雄市

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