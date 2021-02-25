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瑞芳假冒消防推銷高價瓦斯遮斷器 消防局教民眾辨真假

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市消防局今天指出，近日瑞芳區傳出不法業者穿著疑似消防人員的服裝，擺攤辦理宣導活動，並以摸彩為誘因，推銷高價瓦斯遮斷器賺取高額價差案件，瑞芳警分局已接獲通報，消防局提醒民眾，絕對沒有授權或委託任何協會辦理消防講習課程，也不會推銷、販售或指定某一廠牌消防器材，或主動聯繫要求必須接受防火宣導。

消防局表示，消防人員不會推銷、販售或指定某一廠牌消防器材，若有發現不法業者假冒及販售情事，可以直接撥打1999或119、110報案檢舉。

消防局說，過去就曾發生不肖業者自稱是「消防協會」接受消防局委託，要求民眾或公司行號配合消防宣導，進行推銷消防器材，近日又傳出有不肖業者鎖定老人家，假冒消防人員上門檢查瓦斯設備，進而推銷高價瓦斯防爆器或消防器材；或者是以摸彩為誘因來推銷高價的消防安全設備，詐騙手法層出不窮。

民眾如何辨別真假？消防局指出，消防人員辦理消防宣導或進行消防安全檢查時，均會穿著紅色工作服及配戴消防人員識別證，以方便民眾辨識。民眾如須購買滅火器或設置消防安全設備，可至內政部消防署官網查詢相關資訊，也呼籲不法業者勿心存僥幸假冒消防人員進行推銷，已涉嫌違反刑法第158條-冒充公務員而行使其職權者，可處3年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，以及刑法第159條-公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者，處1萬5千元以下罰金。

瑞芳假冒消防推銷高價瓦斯遮斷器，消防局教民眾辨真假。圖／新北市消防局提供
瑞芳假冒消防推銷高價瓦斯遮斷器，消防局教民眾辨真假。圖／新北市消防局提供

公務員 瑞芳

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