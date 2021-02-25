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影／國六追撞影片曝光 休旅車被撞翻覆乘客驚恐尖叫

聯合報 / 記者江良誠賴香珊／南投即時報導

國道6號舊正交流道路段22日晚間一輛白色轎車疑似競速，從路肩超車，卻失控撞擦撞護欄，再衝往內側車道，與2輛車輛碰撞後翻覆，車禍影片今天曝光，只見被撞的休旅車翻滾兩圈，乘客驚恐尖叫，國道警方將調查是否有危險競速行為。

警方調查，22日晚間7時52分獲報，國道6號西向車道4.2公里處發生3輛車追撞，消防局派遣中興、雙冬、草屯分隊搶救，將傷者台中市亞大醫院治療，6大1小意識均清楚，但客貨車的李姓駕駛（男，55歲）肋骨骨折，住院觀察。

休旅車鍾姓駕駛說，事發前看到一輛轎車呼嘯而過，懷疑白色轎車與其他車輛競速發生車禍。肇事的轎車鍾姓駕駛則宣稱，他是恍神才會擦撞護欄，沒有競速。

車禍當時影片今天曝光，影片中一輛白色轎車快速從外側切向內側，後方白色轎車從外側車道快速跟上，隨後從路肩超車，卻失控擦撞護欄，打橫衝向內側車道，後方休旅車閃避不及被撞上，車內乘客驚嚇尖叫，休旅車因此翻了兩圈，地面上還擦出火花，擋風玻璃碎裂，相當嚇人。

休旅車鍾姓駕駛安撫妻小一家五口，全家人飽受驚嚇，幸好全家都繫安全帶，沒有大礙。警方調查，3輛車均無酒駕，已調閱沿路監視影像，若確定白色轎車競速，將依危險駕駛處3萬到9萬元罰緩，並吊銷駕照。

國道六號西向4.2公里處舊正交流道附近傳3車追撞事故，6大1小共7人受傷。圖／讀者提供
國道六號西向4.2公里處舊正交流道附近傳3車追撞事故，6大1小共7人受傷。圖／讀者提供

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