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女子厠所順手偷走蘋果手機 定位功能一追7分鐘就被逮
台南市麻豆警分局六甲分駐所所長陳信槐23日下午5點許執勤時接獲李姓男子報案，指稱其iphone手機在官田職訓中心遺失不見，所長到達現場後透過定位功能發現，拿走手機者仍逗留六甲區，隨即指示陪同前往追蹤，隨後在定位點附近發現一台白色車輛形跡可疑，上前盤查黃姓女駕駛果真找回遺失手機，從報案至尋獲僅花費7分鐘。
麻豆警方指出，六甲分駐所所長陳信槐2月23日下午5時許執行巡邏勤務時接獲民眾報案，稱其價值約新臺幣25000元之iphone手機在官田職訓中心廁所遺失，所長陳信槐及警員吳怡蒨立即到達報案現場，詢問報案人遺失手機過程，並透過手機定位功能發現拿走手機者目前仍在六甲市區徘徊，研判可以立即查獲，便陪同民眾使用定位功能追蹤遺失手機，約7分鐘後在手機定位點發現剛好有輛白色車輛停放在路旁，推測為拾得人之可能性極高，立即前往盤查。
汽車女駕駛第一時間未坦承其在職訓中心廁所內撿到手機，經警方再次詢問並告知手機定位資訊後自知無法隱瞞，才配合警方從後車廂取出手機還給被害人，並隨警方返所，經警詢後全案依侵占遺失物函送法辦。在7分鐘內為民服務，找回遺失手機還給被害人。
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