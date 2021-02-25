女子厠所順手偷走蘋果手機 定位功能一追7分鐘就被逮

台南市麻豆警分局六甲分駐所所長陳信槐23日下午5點許執勤時接獲李姓男子報案，指稱其iphone手機在官田職訓中心遺失不見，所長到達現場後透過定位功能發現，拿走手機者仍逗留六甲區，隨即指示陪同前往追蹤，隨後在定位點附近發現一台白色車輛形跡可疑，上前盤查黃姓女駕駛果真找回遺失手機，從報案至尋獲僅花費7分鐘。

麻豆警方指出，六甲分駐所所長陳信槐2月23日下午5時許執行巡邏勤務時接獲民眾報案，稱其價值約新臺幣25000元之iphone手機在官田職訓中心廁所遺失，所長陳信槐及警員吳怡蒨立即到達報案現場，詢問報案人遺失手機過程，並透過手機定位功能發現拿走手機者目前仍在六甲市區徘徊，研判可以立即查獲，便陪同民眾使用定位功能追蹤遺失手機，約7分鐘後在手機定位點發現剛好有輛白色車輛停放在路旁，推測為拾得人之可能性極高，立即前往盤查。