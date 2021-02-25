快訊

獨／疑涉炒股風波 台蠟董座遭調查局約談

中職／悍將自行培訓江少慶 可望成為選秀狀元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子厠所順手偷走蘋果手機 定位功能一追7分鐘就被逮

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市麻豆警分局六甲分駐所所長陳信槐23日下午5點許執勤時接獲李姓男子報案，指稱其iphone手機在官田職訓中心遺失不見，所長到達現場後透過定位功能發現，拿走手機者仍逗留六甲區，隨即指示陪同前往追蹤，隨後在定位點附近發現一台白色車輛形跡可疑，上前盤查黃姓女駕駛果真找回遺失手機，從報案至尋獲僅花費7分鐘。

麻豆警方指出，六甲分駐所所長陳信槐2月23日下午5時許執行巡邏勤務時接獲民眾報案，稱其價值約新臺幣25000元之iphone手機在官田職訓中心廁所遺失，所長陳信槐及警員吳怡蒨立即到達報案現場，詢問報案人遺失手機過程，並透過手機定位功能發現拿走手機者目前仍在六甲市區徘徊，研判可以立即查獲，便陪同民眾使用定位功能追蹤遺失手機，約7分鐘後在手機定位點發現剛好有輛白色車輛停放在路旁，推測為拾得人之可能性極高，立即前往盤查。

汽車女駕駛第一時間未坦承其在職訓中心廁所內撿到手機，經警方再次詢問並告知手機定位資訊後自知無法隱瞞，才配合警方從後車廂取出手機還給被害人，並隨警方返所，經警詢後全案依侵占遺失物函送法辦。在7分鐘內為民服務，找回遺失手機還給被害人。

李姓男子手機被偷，警方透過定位系統，7分鐘就找到。記者吳淑玲／翻攝
李姓男子手機被偷，警方透過定位系統，7分鐘就找到。記者吳淑玲／翻攝

車廂 iPhone

延伸閱讀

台積電再飆3年！1兆營收將變2兆、黃金交叉英特爾 要謝謝蘋果？

RAW主廚江振誠精選 青森手工蘋果蠟燭首度輸出海外

報告指稱新款MacBook Pro 可能重新加回HDMI與SD記憶卡插槽

蘋果的MagSafe介面行動電源配件 似乎面臨不少設計挑戰

相關新聞

影／國六追撞影片曝光 休旅車被撞翻覆乘客驚恐尖叫

國道6號舊正交流道路段22日晚間一輛白色轎車疑似競速，從路肩超車，卻失控撞擦撞護欄，再衝往內側車道，與2輛車輛碰撞後翻覆...

報案統稱證明單 台南民眾：案號可上網追蹤進度較安心

警政署為簡化報案流程與落實受理e化通報，三月一日起採統一格式的「受（處）理案件證明單」，現已試用上路，台南市基層員警表示...

高雄市議員看板海報遭撕毀 警方循「狗」追到嫌犯

高雄市議員黃文益設在公車站的看板海報，無故遭人撕毀，警方據報，發現案發時曾有1男子遛狗路過公車站牌，循狗追人，今天凌晨果...

北市自助餐下午竄濃煙 全因老闆娘忘記廚房煎蛋失火

台北市大同區長安西路一間自助餐廳今天下午火警，消防局出動52名消防員、14輛消防車趕抵迅速撲滅火勢，據了解，起火原因是餐...

瑞芳假冒消防推銷高價瓦斯遮斷器 消防局教民眾辨真假

新北市消防局今天指出，近日瑞芳區傳出不法業者穿著疑似消防人員的服裝，擺攤辦理宣導活動，並以摸彩為誘因，推銷高價瓦斯遮斷器...

影／命大！轎車國道失控撞護欄 空中翻5圈駕駛僅擦傷

國道3號北上110公里處，23日發生一起轎車自撞意外。一輛行駛在內側車道的轎車，失控撞上護欄，整輛車在空中翻轉5圈，從內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。