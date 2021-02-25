影／搭台北捷運遭怪男飄髒話、比中指 民眾委屈有陰影

台北捷運每日平均約有200萬人次，搭乘民眾眾多，其中怪人也不少，一名黃姓民眾在善導寺站月台等待往台北車站方向的列車時，突然被後方一名男約30多歲的男子踢腳，回頭看了男子一眼卻被罵髒話、比中指。台北捷運警察表示，已調閱監視影像追查該名男子，並表示會加強防範類似事件發生。

黃男在社群網站Dcard發文表示，昨日下午3時在捷運善導寺站月台，等待往台北車站方向的列車時，突然右腳板後方被踢了一下，回頭看了一下，後方排隊民眾是個身穿橘色上衣、年約30多歲的平頭男子。

因被踢的右腳板並無明顯外傷，黃男也不以為意，沒想到後方橘衣男突然衝著他不斷罵髒話，還雙手比中指。

黃男表示，第一次遇到這樣的事情，當下愣住沒有即時錄影和拍照，只跟橘衣男說要報警，並隨即找站務員處理，但剛好捷運列車到站，橘衣男嘻罵、挑釁後，就往月台尾端列車跑去並急忙跳上車逃逸。

黃說，捷警到場後仔細幫他做筆錄，經陪同調閱監視影像，確認橘衣男搭上哪班列車、在哪下車，以及他在善導寺站先上廁所後，才到月台隨機找人攻擊等事項。

儘管已去驗傷，但礙於對方恐有精神問題，若提告也只是強制就醫，雖然感到委屈被人莫名其妙罵髒話羞辱，但還在考慮是否提告，只是未來搭乘捷運恐都會有陰影。

對此，捷警表示，該橘衣男子先是去上廁所，再從善導寺西側大廳閘門進站，尋找攻擊目標，嘻罵、挑釁報案人後，即跑向對向一月台尾端列車上車離去。