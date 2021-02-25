台中北屯大樓施工遮光罩 司機喊「放繩」遭鐵架壓頭亡

台中市北屯區崇德十路在今早9時許傳出一起工安意外，蕭姓司機在裝卸過程中，遭鐵材壓中頭部，當場死亡。圖／讀者提供 台中市黃姓業者今天在北屯區崇德十路大樓施作3樓的採光罩，今天上午9時許時，黃找來蕭姓司機載運鐵架等材料到場，並由另名吊車司機協助吊掛，蕭、黃二人鬆綁鐵材過程中疑有疏失，蕭喊「放繩」後，黃將繩索解開，但鐵材突然傾倒，當時蕭從貨斗朝路面跳，卻遭鐵材壓住頭部，因頭顱破裂死亡，警方已通知勞檢單位，調查是否有涉及工安疏失，全案將依過失致死罪方向偵辦。

據查，蕭姓男子（55歲）從事鋁門窗的建材行業，今天上午9時許，被通知載運鐵材到台中市北屯區崇德十路的大樓，進行採光罩的施工作業，蕭要現場黃姓業者（42歲）協助解開綑綁鐵材的繩索，但疑施工過程有疏失，蕭在高喊「放繩」後，鐵材突然傾倒，蕭閃避不及，直接被鐵材壓中頭部，警、消獲報到場時，蕭已無生命跡象，明顯死亡。