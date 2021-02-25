聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中北屯大樓施工遮光罩 司機喊「放繩」遭鐵架壓頭亡
台中市黃姓業者今天在北屯區崇德十路大樓施作3樓的採光罩，今天上午9時許時，黃找來蕭姓司機載運鐵架等材料到場，並由另名吊車司機協助吊掛，蕭、黃二人鬆綁鐵材過程中疑有疏失，蕭喊「放繩」後，黃將繩索解開，但鐵材突然傾倒，當時蕭從貨斗朝路面跳，卻遭鐵材壓住頭部，因頭顱破裂死亡，警方已通知勞檢單位，調查是否有涉及工安疏失，全案將依過失致死罪方向偵辦。
據查，蕭姓男子（55歲）從事鋁門窗的建材行業，今天上午9時許，被通知載運鐵材到台中市北屯區崇德十路的大樓，進行採光罩的施工作業，蕭要現場黃姓業者（42歲）協助解開綑綁鐵材的繩索，但疑施工過程有疏失，蕭在高喊「放繩」後，鐵材突然傾倒，蕭閃避不及，直接被鐵材壓中頭部，警、消獲報到場時，蕭已無生命跡象，明顯死亡。
台中市第五警分局獲報到場後，將黃姓業者等人帶回詢問，並通知台中市勞工局等單位，釐清是否有涉及工安疏失，全案也將報請檢察官相驗，釐清死因，暫依過失致死罪方向偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言