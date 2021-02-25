快訊

東協的背叛：認可「緬甸政變」？印尼外長密會軍政府

確診次日再驗…全數核酸皆為陰性 陳時中直呼：真的很怪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中北屯大樓施工遮光罩 司機喊「放繩」遭鐵架壓頭亡

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區崇德十路在今早9時許傳出一起工安意外，蕭姓司機在裝卸過程中，遭鐵材壓中頭部，當場死亡。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德十路在今早9時許傳出一起工安意外，蕭姓司機在裝卸過程中，遭鐵材壓中頭部，當場死亡。圖／讀者提供
台中市黃姓業者今天在北屯區崇德十路大樓施作3樓的採光罩，今天上午9時許時，黃找來蕭姓司機載運鐵架等材料到場，並由另名吊車司機協助吊掛，蕭、黃二人鬆綁鐵材過程中疑有疏失，蕭喊「放繩」後，黃將繩索解開，但鐵材突然傾倒，當時蕭從貨斗朝路面跳，卻遭鐵材壓住頭部，因頭顱破裂死亡，警方已通知勞檢單位，調查是否有涉及工安疏失，全案將依過失致死罪方向偵辦。

據查，蕭姓男子（55歲）從事鋁門窗的建材行業，今天上午9時許，被通知載運鐵材到台中市北屯區崇德十路的大樓，進行採光罩的施工作業，蕭要現場黃姓業者（42歲）協助解開綑綁鐵材的繩索，但疑施工過程有疏失，蕭在高喊「放繩」後，鐵材突然傾倒，蕭閃避不及，直接被鐵材壓中頭部，警、消獲報到場時，蕭已無生命跡象，明顯死亡。

台中市第五警分局獲報到場後，將黃姓業者等人帶回詢問，並通知台中市勞工局等單位，釐清是否有涉及工安疏失，全案也將報請檢察官相驗，釐清死因，暫依過失致死罪方向偵辦。

台中市北屯區崇德十路在今早9時許傳出一起工安意外，蕭姓司機在裝卸過程中，遭鐵材壓中頭部，當場死亡。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德十路在今早9時許傳出一起工安意外，蕭姓司機在裝卸過程中，遭鐵材壓中頭部，當場死亡。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德十路在今早9時許傳出一起工安意外，蕭姓司機在裝卸過程中，遭鐵材壓中頭部，當場死亡。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德十路在今早9時許傳出一起工安意外，蕭姓司機在裝卸過程中，遭鐵材壓中頭部，當場死亡。圖／讀者提供

台中市 工安

延伸閱讀

北市大樓5樓安裝室外機 38歲冷氣工不慎墜樓不治

中油加油站大樓安裝冷氣 男工人墜落命危

立委出面號召企業贊助 台中坪林國小有新課桌椅了

擺脫塞車惡夢 慧榮遷移至高鐵新竹站旁自建總部

相關新聞

北市大樓5樓安裝室外機 38歲冷氣工不慎墜樓不治

台北市中正區莒光路上一間加油站旁大樓今天上午發生墜樓意外，一名38歲郭姓冷氣工，在大樓5樓外牆進行冷氣室外機安裝工程時，...

報案簡化一張單 基層警：原本二聯到四聯根本自找麻煩

馬國女大生去年間遭歹徒性侵殺害，引發外界質疑警方開立報案單的「吃案」風波，警政署規劃將現行的7種單據，統合為一張「受處理...

台中北屯大樓施工遮光罩 司機喊「放繩」遭鐵架壓頭亡

台中市黃姓業者今天在北屯區崇德十路大樓施作3樓的採光罩，今天上午9時許時，黃找來蕭姓司機載運鐵架等材料到場，並由另名吊車...

女子厠所順手偷走蘋果手機 定位功能一追7分鐘就被逮

台南市麻豆警分局六甲分駐所所長陳信槐23日下午5點許執勤時接獲李姓男子報案，指稱其iphone手機在官田職訓中心遺失不見...

影／搭台北捷運遭怪男飄髒話、比中指 民眾委屈有陰影

台北捷運每日平均約有200萬人次，搭乘民眾眾多，其中怪人也不少，一名黃姓民眾在善導寺站月台等待往台北車站方向的列車時，突...

苗市機車行內23日慶祝交車 隔壁醉漢闖入涉嫌持鋸傷人

苗栗市51歲鄧姓男子2月23日下午5點多酒後，涉嫌闖入隔壁機車行，持鋸子割傷在場的何姓友人，過程被PO在網路，苗栗警察分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。