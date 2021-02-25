苗市機車行內23日慶祝交車 隔壁醉漢闖入涉嫌持鋸傷人

苗栗市51歲鄧姓男子2月23日下午5點多酒後，涉嫌闖入隔壁機車行，持鋸子割傷在場的何姓友人，過程被PO在網路，苗栗警察分局今天指出，鄧男當天酒後情緒不穩，警方逮捕後送醫，並依傷害罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，苗栗市中華路一家機車行23日下午5點左右店內有顧客慶祝交車，鄧男持鋸子攻擊，何男（28歲）手臂及頭部被輕微劃傷，同伴為了防衛，雙方爆發扭打，鄧男帶著鋸子離去，回到隔壁的住處，警方據報出動快打部隊逮捕鄧男。

苗栗警分局北苗派出所所長劉浩廷表示，鄧男並沒有拒捕，但酒後精神狀況不穩定，送醫後依傷害罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，受傷的何男送醫包紮，並無大礙。

部分地方人士指出，鄧男是地方頭痛人物，每次喝酒後，精神狀況就不穩定，春節期間曾持菜刀在住家附近閒晃，家人也拿他沒辦法。