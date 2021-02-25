驚！南投7歲男童玩弓箭出意外 箭矢射進右臉緊急送醫

7歲男童右臉被箭射中，十多公分箭矢還插在臉上送醫急救，相當驚竦。圖／南投醫院提供 南投縣7歲林姓男童上星期與哥哥在家旁空地玩弓箭時，不慎被弓箭射入臉，家屬趕緊送至衛生福利部南投醫院，好險，差一點箭頭就會穿過眼睛或傷及顏面神經，男童在安排手術移除異物與清創後，已無大礙。

男童被箭射中痛的嚎啕大哭，家屬看到他臉上插著80公分長的箭矢，更是嚇得膽戰心驚膽，還是男童阿公比較冷靜，剪斷箭桿，立即將他送醫。

南投醫院外科醫師許家榮醫師指出，箭頭從右臉進入，導致患者右臉頰及顴骨周圍穿刺傷，安排手術拔除異物。

許家榮醫師提醒當異物留在身體尤其顏面部時，別任意拔除，因為臉部的血管較豐富，易導致出血，需確認其傷口位置、深度，評估受傷情形後再進行處置。許多嚴重的顏面創傷可能會導致左右對稱失衡、器官例如眼、耳、鼻、嘴唇變形、缺損等，也可能造成視力受損、顏面神經異常等問題。

男童母親表示，過年期間帶孩子去逛夜市，看到有攤位是弓箭射氣球遊戲，小孩玩完之後念念不忘，常吵著想玩，於是就網購了弓箭組。放假期間孩子在戶外空地玩弓箭，沒想到大人暫時離開，意外就發生了。