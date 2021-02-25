報案簡化一張單 基層警：原本二聯到四聯根本自找麻煩

馬國女大生去年間遭歹徒性侵殺害，引發外界質疑警方開立報案單的「吃案」風波，警政署規劃將現行的7種單據，統合為一張「受處理案件證明單」，系統已在22日上午9時上線試行。台中市基層警員表示，原本單據從2聯到4聯都有，若是刑案，還要警員自己預判是何案類，但預判後若與民眾認知不同，常衍生誤會警察「吃案」的風波，如今整合成一張單，「簡單明瞭，不像之前自找麻煩」。

台中市資深警員表示，過去也曾經遇過民眾報案時需手寫報案證明單的年代，後來警政署才依民眾報案的類型不同，區分為各種不同的單據，也因此造成民眾的困惑，像他就曾經遇過民眾失竊車輛，他依規定開立失竊車輛四聯單後，民眾還質疑「怎麼不是給我三聯單」。

他說，類似的情形其實曾出不窮，像遺失物聯單就是二聯單，交通事故則是四聯單，光二聯、三聯、四聯單都依案類不同，而有不同的名稱跟開立方式，難怪民眾也搞不清楚，再加上民眾誤會後，以訛傳訛，也會造成警方針對相關案件，依規定開立聯單時的困擾，需要多花時間與民眾溝通解釋，不過現在警政署改成全部都統一一張單據，也有助於化解民眾疑慮，減少警員向民眾說明，或是解釋不清的困擾。

他指出，過去民眾若是報刑案，系統還會要警員輸入案件類型，「要警員當法官」，例如殺人未遂、傷害、重傷害等，犯案類型很相似，但第一時間警員無法依據民眾報案的內容，正確的判斷案類，但警員開立後，常被民眾質疑「怎麼殺人未遂開傷害案單給我？」，容易衍生誤會。

他表示，22日開始試行的新系統，是在舊有的系統架構下整合，整合4個原有系統，包括失蹤人口系統、失竊車輛系統、刑案系統、一般案件系統，若照原本的方式，員警依民眾報案的類型，根據不同的系統填寫資料後，輸出的是不同的聯單，但現在就算民眾的報案類型不同，都是統一輸出為「受處理案件證明單」。