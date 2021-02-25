基隆富貴市場住戶尋短台電拆電表 市府：絕無強迫搬遷

基隆市公有富貴市場因為鑑定為海砂屋屬危樓，市府公告3月1日起廢止使用，通知住戶和攤商27日搬遷清空，昨晚卻發生3樓租戶謝姓阿嬤尋短，目前仍在加護病房有生命危險，家屬在臉書貼醫院病危通知書控訴逼遷。市府秘書長黃駿逸今天上午出面說明，對此事表達遺憾，指危樓必須要拆，市府絕對無強迫住戶與攤商搬遷，也有給緩衝時間。

黃駿逸說，發生這樣的事情感到非常遺憾，大家都不想看到這樣的事情的發生，富貴市場必須拆除的原因，因為是海砂屋，是一個危樓，必須拆除。市府並不是逼迫暫住戶及攤商搬遷，而是自107年鑑定報告之後，給的最後期限就是最晚到今年3月一定要拆除，結構非常不安全，有公共安全的問題，市民的安全市府必須要來維護。

婦人租住於富貴市場3樓，先前市府社會處已派社工前往輔導並積極介入協助，婦人已於今年1月6日搬離原先住處並與家人同住，但仍習慣回富貴市場買菜，社工每天都進行關懷，但為何尋短，原因尚待釐清。

市政府強調，市府絕對無強迫住戶與攤商搬遷，而是因為市場建物已嚴重損壞，鋼筋裸露、天花板水泥掉落，實在非常危險，基於公眾安全考量，才不得不公告廢止該市場，從去年9月起，已提供租住戶與攤商6個月以上的緩衝期協助遷移。

富貴市場住戶發生尋短憾事，今天引起攤商議論紛紛，希望再開協調會。市議員呂美玲表示，昨晚已經發生不幸事，今天又急著拆3樓電表，讓3樓住戶非常氣憤。