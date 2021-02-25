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逆子追到派出所恐嚇媽媽 還打開2桶瓦斯揚言放火燒掉家

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市李姓男子和媽媽大吵後，不滿她報警到派出所做筆錄，竟追到現場恫嚇「不跟我回家，等下放火燒家裡」，果真扛了2桶瓦斯擺在樓梯間，還打開洩氣讓鄰居都聞到濃濃瓦斯味，所幸經友人安撫才沒點火，檢方認為李犯嫌明確，偵結依恐嚇、公共危險等罪嫌起訴他。

檢警調查，李男（43歲）去年2月23日和母親吵架後，對方報警要到轄區派出所做筆錄，李凌晨2點多得知，竟跟著跑到派出所，還在門口直接對媽媽說「你如果不跟我回家，我等一下放火燒家裡」予以恐嚇。

李母因害怕不敢跟兒子回家，未料李仍不罷休，一回到家就在1、2樓間各擺放1個瓦斯桶，還故意打開讓瓦斯外洩，企圖致生公共危險，經警方將他逮捕送辦。

檢方訊時，李坦承不諱，表示和母親起口角，才跟著跑到派出所對她叫囂，回家仍怒氣未消，因此在家中擺放瓦斯桶打開洩氣；李母也說，自己在派出所做筆錄時，有接到兒子打電話來要她回家，否則就要放火燒房子。

附近住戶也證稱，當晚確實有看到李搬運瓦斯桶，還打開開關聞到濃濃瓦斯臭味，警方當下也接獲民眾報案，表示看到李男在扛瓦斯，加上警方秘錄器也錄到，李確實恫嚇母親說「你如果不跟我回家，我等一下就放火燒家裡」等語。

檢方查，李雖揚言放火，但實際上僅打開瓦斯，手中沒有拿打火機或其他點火物品，並無試圖引燃之舉，偵結依恐嚇、漏逸瓦斯氣體等罪嫌起訴他。

李男不滿媽媽到派出所做筆錄，竟追到門口恐嚇「不跟我回家，就要放火燒掉家裡」，檢方依恐嚇、公共危險起訴他。示意圖／ingimage
李男不滿媽媽到派出所做筆錄，竟追到門口恐嚇「不跟我回家，就要放火燒掉家裡」，檢方依恐嚇、公共危險起訴他。示意圖／ingimage

恐嚇 瓦斯外洩

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