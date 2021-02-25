基隆富貴市場婦尋短家屬貼病危書控被逼 市府：非逼遷

基隆市政府考量公共安全公告公有富貴零售市場3月1日起廢止使用，通知住戶和攤商27日搬遷清空。昨晚租住3樓的謝姓70多歲老婦被人發現在住處尋短。家屬今天在臉書社群貼出醫院開出的病危通知書，控訴被市長林右昌逼遷。市府表示，並非逼遷，而是市場有嚴重安全疑慮，對發生這樣的事情感到遺憾，為何尋短尚待釐清。

富貴市場位義二路為4樓建物，1樓為零售市場攤位，3樓是住家，2、4樓公共空間封閉。因是海砂屋，去年7月4樓發生嚴重水泥塊剝落，有安全疑慮，3月1日要封閉市場。日前攤商及住戶都市府抗議。

警方調查，謝婦24日晚間9點多被人發現在富貴市場尋短，送醫急救後目前轉加護病房。家屬今天在臉書社群貼出婦人醫院開出的病危通知書，有「到院前心肺功能停止，經急救後」等字句，引發網友正反不同意見討論。

市府表示，對於發生這樣的事情感到遺憾，產發處與社會處已於第一時間派員前往關切協助。謝姓老婦今年1月16日搬離富貴市場，改與家人同住，但仍習慣回富貴市場買菜，社工每天關懷，她為何尋短，原因尚待釐清。

市府強調並非逼遷，非強迫住戶與攤商搬遷，而是因為市場建物已嚴重損壞，鋼筋裸露、天花板水泥掉落，實在非常危險，為了民眾安全才不得不廢止該市場。從去年9月至今，也有長達6個月緩衝期，協助住戶和攤商遷移。