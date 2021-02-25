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嘉義男到高雄刺青店聚會疑酒後騷擾女子 大亂鬥1人掛彩

聯合報 / 記者林保光／即時報導

10多名男女今天凌晨在高雄市新興區某刺青店喝酒，其中因有來自嘉義的男子騷擾在座的女子，引起在地高雄男子不滿，雙方起衝突，高雄的方姓男子遭對方持酒瓶砸傷頭部，警方據報，將在場的男女帶回了解，並隨即逮捕涉案的6名嘉義男子到案，依妨害自由及聚眾鬥毆查辦。

警方了解，來自嘉義的胡姓男子（22歲）帶5名朋友黃姓（21歲）、許姓（21歲）、侯姓（26歲）、黃姓（22歲）、高姓（47歲）等男子，到高雄市新興區南台路彭姓男子的刺青店，彭與方姓男子（21歲）等8名男女接待胡等人喝酒，在場的高雄、嘉義雙方，僅彭、胡2人熟識，不料，其中有人騷擾高雄的孫姓女子（23歲），雙方才發生衝突。

高雄、嘉義2夥人在刺青店地下室大打出手，也有人忙著勸架，但嘉義男子當中，有人持酒瓶砸傷高雄方姓男子的頭部，當警方據報到場，雙方圍聚騎樓下，除了黃、許2人沒逃離，其餘4人已乘車離去。警方請救護車將方姓男子送大同醫院治療，暫無生命危險。警方在場處理時，媒體記者趕到，還遭嗆聲。

警方將在場人全帶回了解案情，黃、許自認動手傷人，不久，警方調閱監視器，追查其他涉案人，於今天凌晨5點50分許，在高雄市鹽埕區查捕到其他4名涉案的嘉義男子，將全案依妨害自由及聚眾鬥毆移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

成群男子在刺青店鬥毆，1人受傷，警方趕到場處理。記者林保光／翻攝
成群男子在刺青店鬥毆，1人受傷，警方趕到場處理。記者林保光／翻攝
成群男子在刺青店鬥毆，1人受傷，警方逮捕6名涉案男子。記者林保光／翻攝
成群男子在刺青店鬥毆，1人受傷，警方逮捕6名涉案男子。記者林保光／翻攝

嘉義 刺青 高雄市

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