澎湖七美一工人失足跌落預拌混凝土攪拌桶 救出已身亡
澎湖縣27歲夏姓工人24日晚間7點多在七美鄉中和村老人活動中心後方拌料廠，疑不慎跌落預拌混凝土車內，被其他工人救出時已無生命跡象，警方封鎖現場，通報縣府社會處及勞動部進一步釐清事故原因。
澎湖縣政府消防局七美消防分隊晚間接獲七美分駐所通報，七美鄉中和村10鄰55號老人活動中心後方拌料廠有民眾跌入預拌混凝土車內，立即派員前往救治，到場時發現發生意外的是攪拌場工人，但他被現場其他人員拉出時，已無生命跡象。
據現場工作人員表示，夏姓工人是因不慎跌落預拌混凝土攪拌桶造成這起意外，大體事後已運回家中，今天待檢察官相驗。澎湖縣政府社會處及勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心也著手調查，釐清事因。
澎湖警方調查，夏姓工人晚間6時30分工作完，準備清洗水泥車，不憤跌入還在運作中的混凝土車攪拌孔，他大哥發現後馬上報案，但救護車到場時，夏男已內臟破裂，左腳分離，無生命跡象。
警方表示，夏男平日與大哥一起工作，案發時他大哥在水泥車旁距離約1公尺的挖土機內工作，當時並未看見弟弟摔進水泥攪拌入口。
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