基隆租住公有市場老婦人尋短 市府：遺憾、原因待釐清

基隆市政府考量公共安全，公告公有富貴零售市場3月1日起廢止使用，通知住戶和攤商27日搬遷清空。租住3樓的謝姓老婦24日晚間被人發現在市場尋短。市府表示，對發生這樣的事情感到遺憾，謝婦先前已搬離，但仍習慣回富貴市場買菜，何故尋短尚待釐清。

位在義二路的富貴市場是4樓建物，1樓為零售市場攤位，3樓是住家，2、4樓公共空間目前封閉未開放使用。富貴市場是海砂屋，去年7月4樓發生水泥塊剝落事件，市府考量安全，2月9日公告要求攤商2月27日清空物品，否則視為廢棄物清除，3月1日封閉市場。

謝婦24日晚間9點多被人發現在富貴市場尋短，送醫急救後轉加護病房。市府產發處市場及商業發展科長龔強到醫院關心，遭家屬責難。

市府表示，對於發生這樣的事情感到遺憾，產發處與社會處已於第一時間派員前往關切協助。

市府說，謝姓老婦今年1月16日搬離富貴市場，改與家人同住，但仍習慣回富貴市場買菜，社工每天關懷，她為何尋短，原因尚待釐清。

市府強調，並非強迫住戶與攤商搬遷，而是因為市場建物已嚴重損壞，鋼筋裸露、天花板水泥掉落，實在非常危險，為了民眾安全才不得不廢止該市場。從去年9月至今，也有長達6個月緩衝期，協助住戶和攤商遷移。

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