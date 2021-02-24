比丘尼養的狼犬3年茹素 3天前走失廣大網友幫忙找回來

基隆市一間寺廟比丘尼養了3年的母狼犬「如意」，一直跟著主人「茹素」。如意3天前走失，比丘尼印製尋狗海報，並在「基隆人」臉書社團貼文求助，引起廣大網友回響，協助通報訊息拼湊「足跡」。兩名年輕人「撿到」牠，想要留下來養，得知許多人在找牠又放掉。今天有網友回報在三坑火車站附近看到牠，終於讓牠和主人歡喜團聚。

比丘尼說，3年前如意的媽媽生下5隻狗，有信徒認養後養在寺內，陪伴住在寺內一名身心障礙菩薩療癒心靈。如意3年來都是吃素飼料、蘋果、青椒和雞蛋，還會聽佛號，覺得牠與佛有緣。

2月20日晚上9點多，如意因為被土狗追逐走失，隔天有山下住戶說清晨看到牠，但從此失蹤。信徒協助寺方印製尋狗海報，並在臉書貼文，希望網友協助回報訊息，早日找回如意。

貼文中說，如意一直住在山上，可能會有點怕生，但不會主動攻擊人，並留下電話，希望網友看見牠可以跟她聯絡，飼主會馬上過去。如果沒辦法留住狼犬，也可請動保單位去捕捉，因為如意有植入晶片，他們會聯絡主人。

網友陸續回報看到狼犬訊息，包括20日晚上10點半多在大業隧道，21日凌晨1、2點在大慶、喜市社區，22日中午在南榮國中、南榮路243巷48號，同日下午4、5點在南榮路阿微剉冰附近，下午5點多從南榮路往市區方向。一有消息，比丘尼都會去找狗，但多次撲空。

比丘尼說，昨天接到網友通知，昨天有2名年輕人帶狼犬到獸醫院，打算養牠，後來聽說很多人在找這隻狗放棄，結果又讓狗跑了。她從網友提供的照片，因為下巴有息肉，應該就是如意。