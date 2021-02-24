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遶境坐後車斗放鞭炮沒丟成引燃爆竹連環爆 自炸釀2傷

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭三星鄉鎮安宮今舉辦神明遶境時燃放鞭炮，坐在小貨車後車斗沿路負責放鞭炮的潘男，疑因要丟鞭炮出手時，鞭炮碰到車斗30公分高的圍板反彈，引燃車上其它未施放的爆竹煙火連環爆，釀成自炸意外2人受傷。

當時49歲潘姓男子坐在後車斗的塑膠椅上，手拿一炷香，主要負責點放鞭炮，因距離爆竹連環炸最近，造成全身70%的三度燒燙傷，目前在加護病房觀察，意識清楚，未脫離險境；另一名59歲廖姓男子站在潘男後方，小腿18%二度燒燙傷，送往羅東博愛醫院救治。

三星鄉鎮安宮今天上午舉行廟會遶境活動，號召約20輛人、200多人於九點多出發，小貨車的後車斗堆了不少鞭炮，潘男及廖男等人在後方或坐或站沿路放炮。

根據調查，潘男主要負責放鞭炮，由於他坐在椅子、用香點燃鞭炮往車外丟，其中剛好有個鞭炮未丟出車外，碰到車斗四周高30公分的圍板，反彈回來，引燃車上其它的爆竹煙火瞬間炸開。

潘男首當其衝，被炸嚴重，衣褲幾乎被炸爛，其它人見狀趕快把未炸開的爆竹全丟到車下，避免災情擴大。

現場爆竹煙火由縣警察局扣留，經查遶境有申請路權，爆竹煙火皆貼有合格認可標示，依宜蘭縣爆竹煙火施放管制自治條例規定，非屬不得施放地點，且施放時間非屬管制時間(晚上10時至隔天6時)，也沒有違反爆竹煙火相關規定。

依宜蘭縣民俗遶境或類似宗教活動標準作業要點規定，宮廟舉辦遶境活動需在30天前向縣府申請召開協調會，但全縣遶境活動未申請者比比皆是，去年申請也只有20幾件，縣府民政處表示今後會嚴格要求。

潘男被鞭炮炸嚴重燒燙慯，全身衣褲幾乎被炸爛。圖／讀者提供
潘男被鞭炮炸嚴重燒燙慯，全身衣褲幾乎被炸爛。圖／讀者提供
宜蘭三星鄉鎮安宮舉辦廟會遶境，施放鞭炮時不慎引燃車上的煙火連環爆，潘男被炸嚴重，全身包裹後送醫，目前尚未脫離險境。圖／消防局提供
宜蘭三星鄉鎮安宮舉辦廟會遶境，施放鞭炮時不慎引燃車上的煙火連環爆，潘男被炸嚴重，全身包裹後送醫，目前尚未脫離險境。圖／消防局提供
坐在小貨車後車斗塑膠椅施放鞭炮的潘姓男子，自炸成傷，全身70%三度燒燙傷，未脫離險境。 圖／讀者提供
坐在小貨車後車斗塑膠椅施放鞭炮的潘姓男子，自炸成傷，全身70%三度燒燙傷，未脫離險境。 圖／讀者提供

遶境 警察 羅東

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