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日媒指台積電美國新廠建設費倍增 台積電回應了

屢傳長者遭撞死 萬華警發反光衣避免憾事

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華區日前發生年長者清晨拾荒遭撞喪命，萬華警分局近日積極走訪轄內各資源回收站及長者居所，發放反光背心、反光貼紙等物，加強交通安全宣導，以避免年長者夜間外出發生意外。

2月13日凌晨4時許，59歲李姓女子穿著輕便雨衣、推著推車行經和平西路三段一處路口，遭68歲楊姓男子駕車撞倒，李卡在車底被拖行650公尺，直到楊男車輛撞上華江橋護欄，李才與車輛分離，不幸慘死。

去年6月20日深夜11時許，21歲王姓男子騎乘機車行經華江橋時，因未注意車前狀況，高速撞上正在步行的66歲胡姓婦人，導致胡婦當場傷重不治。

萬華分局表示，許多從事資源回收的年長者習慣清晨或夜晚時分外出，推車在大街小巷拾荒，其身上穿著的衣物較暗，缺乏反光配件，在天色不明的情況下，走在路上不易辨識，交通安全堪憂。

為維護轄內長者交通安全，警方近日走訪各資源回收站及長者住所，發放反光背心、反光貼紙等物，加強宣導外出時穿著明亮衣物或配戴反光配件，以提高夜間外出的自身辨識度，呼籲靠邊行走人行道，以避免遭車輛擦撞。

另外，警方也呼籲駕駛人，夜間行駛務必打開車燈，注意車前狀況，減速慢行，行經路口或行人穿越道時，務必暫停讓行人先通行，以維護行人交通安全。

為維護轄內長者交通安全，警方近日走訪各資源回收站及長者住所，發放反光背心、反光貼紙等物。圖／警方提供
為維護轄內長者交通安全，警方近日走訪各資源回收站及長者住所，發放反光背心、反光貼紙等物。圖／警方提供
59歲李姓女子日前穿著輕便雨衣遭68歲楊姓男子駕車撞死。記者李隆揆／攝影
59歲李姓女子日前穿著輕便雨衣遭68歲楊姓男子駕車撞死。記者李隆揆／攝影
59歲李姓女子日前穿著輕便雨衣遭68歲楊姓男子駕車撞死。記者李隆揆／攝影
59歲李姓女子日前穿著輕便雨衣遭68歲楊姓男子駕車撞死。記者李隆揆／攝影

資源回收 拾荒 人行道

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