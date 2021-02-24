影／88歲老翁騎機車誤闖88快速道路還逆向 警攔阻化險為夷

屏東縣88歲饒姓老翁本月22日下午1點多，騎機車從萬丹到潮州時誤闖88快速道路，老翁發現誤闖後，竟逆向沿著快速道路騎回萬丹，路過民眾發現後趕緊報案，屏東縣潮州警分局獲悉後，從萬丹交流道上快速道路，將老翁的機車攔停，先將老翁載回派出所，再將老翁機車騎下來，不過老翁因為在快速道路逆向行駛，違反道路交通管理處罰條例，可開罰3千元到6千元，警方將逕行舉發。

潮州警分局指出，老翁騎機車誤判車道，先從萬丹騎上88快速道路，發現騎錯後，竟逆向靠著路中央紐澤西護欄旁要騎回萬丹。經民眾舉報，老翁逆向行駛險象環生，警方隨即開到快速道路，將老翁機車攔停在台88道路17.2公里處。

警方先將老翁的機車騎到路肩，將老翁先載回派出所後，再由員警協同警力返回快速道路將老翁的機車騎回派出所，警方提醒老翁相關交通規則並通知家屬。