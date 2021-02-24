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影／88歲老翁騎機車誤闖88快速道路還逆向 警攔阻化險為夷
屏東縣88歲饒姓老翁本月22日下午1點多，騎機車從萬丹到潮州時誤闖88快速道路，老翁發現誤闖後，竟逆向沿著快速道路騎回萬丹，路過民眾發現後趕緊報案，屏東縣潮州警分局獲悉後，從萬丹交流道上快速道路，將老翁的機車攔停，先將老翁載回派出所，再將老翁機車騎下來，不過老翁因為在快速道路逆向行駛，違反道路交通管理處罰條例，可開罰3千元到6千元，警方將逕行舉發。
潮州警分局指出，老翁騎機車誤判車道，先從萬丹騎上88快速道路，發現騎錯後，竟逆向靠著路中央紐澤西護欄旁要騎回萬丹。經民眾舉報，老翁逆向行駛險象環生，警方隨即開到快速道路，將老翁機車攔停在台88道路17.2公里處。
警方先將老翁的機車騎到路肩，將老翁先載回派出所後，再由員警協同警力返回快速道路將老翁的機車騎回派出所，警方提醒老翁相關交通規則並通知家屬。
潮州警分局長黃國源提醒，家有老人者應經常關心家中銀髮族是否仍適合繼續騎機車或開車，如有出現無法安全駕駛應有替代交通方式，也呼籲汽、機車用路人，依標誌、標線、號誌行駛，若察覺有異或疑慮，應停靠在安全位置，擺放警示標誌，撥打1968專線或110向警方請求協助，以免誤闖快速道路造成危險也避免受罰。
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