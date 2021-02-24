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外送員拒送飲料進醫院疑被護理師刁！ 高醫這麼說

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

高雄一名外送員請友人在「爆廢公社公開版」代為貼文，指23日接到高醫護理師一筆訂單，要送餐到病房區，外送員指公司規定不行，沒想到護理師到醫院門口取餐時開嗆，「我現在病人要轉加護病房，現在我丟著不管了」、「出事你負責」，外送員認為遭刁難。高醫表示有些訂單，但以醫療照護優先，已協調人員下樓取餐，未為難外送人員。

有網友在貼文中表示，從事外送業務的友人接到高醫一筆訂單後，有向公司確認能否依客人要求送餐上樓，但派單告知不能，後來外送員撥打電話告知下單的護理師，護理師竟說，「我跟你講我現在病人要轉加護病房，現在我丟著不管了」、「病人出事你負責」。

這起事件讓外送員感到委屈，認為「規範規定不，這麼刁難外送員有意義嗎」、「疫情期間醫療單位辛苦了，但麻煩不要拿您的病患來壓外送員」。

高醫下午以新聞稿表示，醫院配合防疫新政策，昨天白天已取消刷健保卡才可進醫院措施，外送員其實可以進入醫院送餐。

高醫並表示，外送員送飲料抵醫院時，正好有病人病危，準備轉送加護病房。護理人員以病人醫療照護為優先，商請外送員將飲料送進醫院護理站。但後來雙方溝通，也協調其他人力下樓取餐，並無為難外送人員。

一名外送員送餐與護理師爆糾紛，請友人PO網控遭刁難。圖／翻攝自爆廢公社公開版
一名外送員送餐與護理師爆糾紛，請友人PO網控遭刁難。圖／翻攝自爆廢公社公開版

外送員 高醫 護理師

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