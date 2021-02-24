台64北向國道五股匝道大塞車 民怨：卡高架道路1小時

國道一號在新北市的台64線北向五股入口匝道，今天清晨5時48分有1輛由40歲王姓男子駕駛的聯結車，不明原因發生側翻事故，隨後起火燃燒，載運的鋼梁也掉落滿地，占用匝道（單一車道），無法通行。有民眾抱怨，出門快2個小時還沒將小孩送到學校，議員則建議，可增設高架接台64線往八里方向匝道，讓車流量不用接平面，避免造成交通壅塞。

有民眾上FB社團「我是五股人」貼文表示，「原本五股塞車就很恐怖了，沒想到今天真的體會什麼叫黑暗…」，並放上Google地圖截圖，路況圖出現暗紅色，比一般顯示塞車的紅色顏色更深，也代表嚴重塞車。

洪姓民眾表示，今天的事故發生在台64線往高速公路聯絡道的北上匝道，所以要從台64接高速公路的都被引導下中興路走新五路從平面上高速，所以整個平面就變成停車場，他七點從自強路出來騎到新五路看到動彈不得，就猜到有事故，只是沒想到這麼嚴重。

另有民眾抱怨自己身受其害，光是卡在高架橋就就快要一個小時，林姓民眾則說，出門一個小時才準備上台64線，光一個上坡就再花20分鐘才開上去，接著在原地塞車30分鐘，路上小孩不斷詢問「還在五股嗎？」、「什麼時候到學校？」

新北市議員陳明義表示，許多重車因無法走高速公路或是省道，都會選擇走台64、61線，但經過五股時都要從新五路右轉中興路，走五股一往八里匝道，或是從新五路直走中興路高架橋走洲子洋，但這些車流量都是「過客」，且車輛多車速快，就會造成事故，進而造成五股地區交通壅塞。

陳明義說，他目前已發起連署「增設高架直接台64線往八里方向匝道」，因為現在高速公路接台64線可直接通往新店匝道，但沒有設置往八里的匝道，他認為只要增設匝道，要往八里的車輛就不用接平面道路，免於塞車之苦。