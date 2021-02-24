金門民眾搶挑戰太武山秘境 消防局超前部署演練救援

太武山高約253公尺，是金門的第一高峰，新冠肺炎席捲全台，民眾無法小三通到大陸，也減少赴台，不少民眾紛紛展開太武山秘境登山之旅，讓爬太武山不再只是既有的2條路線，而是多了5條以上的路線，但很多道路缺乏安全措施，實在危險。金城消防分隊為提升新進人員的消防專業技能，最近排定一系列訓練課程，有搜救、攀岩等，希望提升新進人員的戰力。

金門沒有群山峻嶺，唯有海拔高度253公尺的太武山名列小百岳之一，過去是軍事重地受到管制，但108年10月行政院召開「向山致敬」記者會後，宣布國家山林解禁政策，以「開放山林」、「資訊透明」、「便民服務」、「教育普及」及「明確責任」等5項政策主軸推動山林開放，鼓勵人民走向山林，跟隨著開放的腳步，金門縣政府也開放一些往常無法行走的步道，不管是登山健行，尋幽探勝，還是網紅拍照取美，太武山都成為了人們外出踏青的好去處。

此外，金城鎮轄內的茅山塔、文台寶塔、蜈蚣山、翟山坑道亦是人民假日遠離塵囂的首選；但金門很多登山秘境相當驚險，且缺少防護措施，貿然攀登，形同「玩命」。有資深山友就提醒，金門有不少登山秘境還是有難度，具有一定的危險，提醒不熟悉的民眾最好還是與有經驗的山友同行，避免發生危險。

金門縣消防局在縣府極力爭取及議會的大力支持下，近期補進26位新進人員，其中金城消防分隊分配了3名特考分發的新進同仁及1名來自新北市海山特搜分隊的隊員王俊惟，王不管在都市、山域、水域救災救護工作都相當有經驗，因此賦予分隊救助戰技教官一職，盼在他的協助下，提升新進人員各項消防專業技能，城消排定一系列訓練課程，增加消防弟兄的山路救援經驗。

昨日進行的演練，參考以往支援蘇花公路救災的經驗，整合救助訓、搜救訓所習得之繩索技能，設計一套屬於分隊所有同仁都適用的繩索系統，從固定點架設到上拉下放環節皆能在災害發生時可以在快速、萬全的原則下完成架設後，將患者救出。