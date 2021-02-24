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價值6萬海芙蓉種家門前被竊 失主尋回喜PO網感謝警
高雄曾姓男子在自家門前栽種價值約6萬元的海芙蓉，不料日前晚間，一名騎機車的黃姓男子路過，見到海芙蓉起盜心，竟然順手牽羊帶回家，後經過轄區警方鳳山分局追查，在黃住家頂樓發現遭竊的海芙蓉，依竊盜罪送辦。
鳳山警分局新甲派出所本月7日上午7點多時，曾男（45歲）慌張走入派出所報案，稱種在家門前一棵高約180公分、寬約50公分的海芙蓉樹被人竊走。
警方獲報後，立即調閱附近監視器，鎖定騎機車的黃男（60歲）涉有重嫌，16日晚上9點多，警方即到黃男住家搜索，黃見到警方，深知事跡敗露，坦承竊走海芙蓉數，另警方在黃男住家頂樓發現被竊的海芙蓉樹。
被竊的曾男也開心的在鳳山警分局新甲派出所臉書留下感謝「雖然只是小小的竊盜案，本來抱著沒有多大信心的我，昨天忽然接到一通電話告知我東西找到了」、「剎那間的心情起伏難以言喻」。
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