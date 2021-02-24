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影／永和巡佐因公死亡 新北牙醫師公會捐市警局60萬元

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖日前因公死亡，新北市牙醫師公會體恤警察維護新北治安無私奉獻，公會理事長顏國濱今率隊捐新北市警局60萬元，做為員警因公傷亡家屬慰問金，由局長黃宗仁代表受贈，市長侯友宜也回贈感謝狀。

侯友宜表示，警察勤務應有合理人性的勤務制度，不可隨意停休、打亂班表，員警的休息時間不能打折扣，支持合理正確的作法，不合時宜的制度就該修正進步，他也希望新北警察兄弟姊妹們保重身體，畢竟每一位警察的逝去，不是只有親朋好友悲傷，新北所有警察同事也會一同難過。

社團法人新北市牙醫師公會理事長顏國濱表示，永和警分局巡佐張國聖日前因公往生及汐止警分局員警張國強逝世後，社會各界都深表遺憾，並對新北警家族啟動的警心行動深受感動，今捐贈市警局60萬元，做為員警因公傷亡家屬慰問金。

市警局長黃宗仁強調，警察是維護社會治安最重要防線，面對各種治安狀況時亦承受龐大壓力，因此更需要民間團體支持和協助，新北市警局相當感謝新北市牙醫師公會大力支持，他表示，公會捐款將使用於推動警政、維護治安、交通工作獎勵金、慰問金、法律扶助或其他警政相關工作等項目。

永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖日前因公死亡，新北市牙醫師公會體恤警察維護新北治安無私奉獻，公會理事長顏國濱（右）今捐新北市警局60萬元，做為因公傷亡家屬慰問金，市長侯友宜（左）回贈感謝狀。記者王長鼎／攝影
永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖日前因公死亡，新北市牙醫師公會體恤警察維護新北治安無私奉獻，公會理事長顏國濱（右）今捐新北市警局60萬元，做為因公傷亡家屬慰問金，市長侯友宜（左）回贈感謝狀。記者王長鼎／攝影
永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖日前因公死亡，新北市牙醫師公會體恤警察維護新北治安無私奉獻，今由公會理事長顏國濱帶隊捐新北市警局60萬元，做為因公傷亡家屬慰問金，市長侯友宜（中）回贈感謝狀。記者王長鼎／攝影
永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖日前因公死亡，新北市牙醫師公會體恤警察維護新北治安無私奉獻，今由公會理事長顏國濱帶隊捐新北市警局60萬元，做為因公傷亡家屬慰問金，市長侯友宜（中）回贈感謝狀。記者王長鼎／攝影
永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖日前因公死亡，新北市牙醫師公會體恤警察維護新北治安無私奉獻，公會理事長顏國濱（右）今捐新北市警局60萬元，做為因公傷亡家屬慰問金，由局長黃宗仁（左）代表受贈。記者王長鼎／攝影
永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖日前因公死亡，新北市牙醫師公會體恤警察維護新北治安無私奉獻，公會理事長顏國濱（右）今捐新北市警局60萬元，做為因公傷亡家屬慰問金，由局長黃宗仁（左）代表受贈。記者王長鼎／攝影

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