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雲林水井電纜線屢傳盜剪 竊線賊今栽了

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

農田水利署雲林管理處日前傳出多個水井工作站從本月初開始陸續遭人偷竊電纜線，影響民眾用電及農民耕作灌溉用水。西螺警分局近日循線追查多處資源回收站，今終查獲一名30多歲李姓男子涉案，李男到案後坦承不諱，警方詢後依竊盜罪嫌函送雲林地檢署偵辦。

一期稻作水情吃緊，卻有宵小不顧他人用電及用水權益，竊取深水井電纜線。2月初農田水利署西螺分處九隆工作站發現三塊厝段水井電纜線遭竊，向西螺警分局報案，警方組成專案小組調閱周邊道路監視器，清查轄內多處資源回收場後掌握一名男子涉案，循線找到男子住處當場人贓俱獲。

據了解，年約30多歲的李男有竊盜前科，目前無業且居無定所，警方偵詢時出示監視器畫面，其中清楚拍攝李男騎機車載電纜線進入回收站銷贓過程，李男見後坦承犯案；由於縣內他處水井工作站也有遭竊情形，警方不排除是同一人所為，正積極調查中。

據悉，農曆年前廢銅回收價格每公斤約180元，目前已漲到每公斤約200元；李男交予回收站的電纜線約28.9公斤，業者以約5000多元回收，警方將其列為關係人一併調查中。

九隆工作站長林聰典今天與工作人員前往指認贓物，林聰典說，小偷除把電桿到供電箱約6米長的電纜線剪走，連電箱內電纜線也被剪斷，幸好目前一期稻作灌溉已接近尾聲，用水需求量不大，尚用不到水井，水源影響稍小。

林聰典表示，目前修復工程已準備發包請廠商施作，施工約要7到10天，粗估需花費上萬元，未來電纜線外緣擬增加發泡材料，並提升保全系統安全層級，杜絕小偷再動歪腦筋。

雲林縣農田水利署西螺分處九隆工作站2月初發現三塊厝段水井電纜線遭竊，西螺警分局組成專案小組展開調查，今終逮到一名竊線賊。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣農田水利署西螺分處九隆工作站2月初發現三塊厝段水井電纜線遭竊，西螺警分局組成專案小組展開調查，今終逮到一名竊線賊。記者陳苡葳／翻攝
雲林一名30多歲李姓男子交予回收站竊來的電纜線約28.9公斤，業者以約5000多元回收。記者陳苡葳／攝影
雲林一名30多歲李姓男子交予回收站竊來的電纜線約28.9公斤，業者以約5000多元回收。記者陳苡葳／攝影
農田水利署雲林管理處西螺分處九隆工作站人員今天前往西螺警分局指認贓物。記者陳苡葳／攝影
農田水利署雲林管理處西螺分處九隆工作站人員今天前往西螺警分局指認贓物。記者陳苡葳／攝影

監視器 竊盜

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