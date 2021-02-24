基隆市議員被控性侵案餘波盪漾 他發聲明：受二次傷害
基隆市議員張秉鈞被控性侵案，新北地檢署去年偵結不起訴，高檢署駁回再議，原已落幕，近日因媒體報導再掀話題。張秉鈞今天上午發出3點聲明，表示確曾與林姓女子短暫交往，後來分手。有心人士斷章取義抹黑，讓他受到二次傷害，深感無力，希望謠言止於智者，他將繼續投入民眾服務工作。
張秉鈞今天出示新北地檢署不起訴書，強調司法已還他清白。不起訴書指出，林女指控張秉鈞2019年11月間約她看電影，載她回住處時，違反她的意願強制性交得逞。張辯稱，兩人合意發生性行為，後來她一直質疑他不是真心要交往，最後分手。
檢方查出，兩人確曾交往，後來張提出分手，但林女自承已經投入感情，希望可以復合。兩人發生性行為當天，林女未報案、蒐證，事後仍保持聯絡，加上林女後來傳給張的訊息內容，難認張有違反林女意願性交行為，以罪嫌不足不起訴。
張秉鈞控告林女妨礙名譽部分，新北檢方偵結起訴，目前由新北地院審理中。兩人的情感糾葛仍在法庭攻防，並成為媒體報導題材。媒體報導林女稱，被性侵後遭誘騙交往，還被告妨害名譽，為何這社會能允許司法追殺被害人？
張秉鈞今天在臉書貼文，表示為讓關心的媒體朋友了解案情，發表3點聲明。
1.他確曾與林女短暫交往，後因個性及相處問題分手，對有心人士再次操作此議題深感遺憾。
2.他被控性侵案，新北地檢署去年5月處分不起訴，林女提出再議，台灣高檢署去年6月駁回後畫下句點，還他清白。
3.他控告林女告妨礙名譽，新北地院第1次開庭時，法官曾詢問林女是否願意和解，她拒絕且不願意道歉。林女一意孤行，他別無選擇，僅能交由法院繼續審理，林女稱遭「司法追殺」與實情不符。
張秉鈞表示，原以為司法已還他清白，但近期又遭有心人惡意中傷，斷章取義抹黑，讓他受到二次傷害，深感無力。希望謠言止於智者，他將秉持著清者自清決心，繼續投入民眾服務工作。
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