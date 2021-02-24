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宜蘭廟會遶境放鞭炮 引燃車上煙火連環爆 造成2人燒燙傷

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭三星鄉鎮安宮今天上午神明遶境時燃放鞭炮，疑因不慎引燃車上放置的爆竹煙火，造成車上2名男子遭燒燙傷，送醫急救，其中一人尚在加護病房，初步了解施放的爆竹、場所及間符合相關規定，詳細原因調查中。

今天上午9點40分，縣消防局獲報有民眾被鞭炮炸傷，立即派三星分隊人車前往，經查是三星鎮安宮舉辦廟會活動，遶境隊伍行進間燃放鞭炮，不慎引燃大量鞭炮引發的意外事故。

兩人被鞭炮炸傷，其中1名是49歲潘姓男子，三星鄉人，全身70%三度燒燙傷，目前加護病房搶救；另一名59歲廖姓男子，三星鄉人，小腿18%二度燒燙傷，送往羅東博愛醫院救治。根據廖姓傷者表示，當時他們兩人於車上施放爆竹煙火時，不慎引燃車上放置的爆竹煙火。

現場爆竹煙火由縣警察局扣留，經查爆竹煙火皆貼有爆竹煙火認可標示，依宜蘭縣爆竹煙火施放管制自治條例第三條及第四條規定，非屬不得施放地點，且施放時間非屬管制時間(晚上10時至隔天6時)，也沒有違反爆竹煙火相關規定。

宜蘭三星鄉鎮安宮今天舉辦廟會活動，在遶境施放鞭炮時，不慎引燃車上的煙火連環爆，造成2人燒燙傷送醫。圖／消防局提供
宜蘭三星鄉鎮安宮今天舉辦廟會活動，在遶境施放鞭炮時，不慎引燃車上的煙火連環爆，造成2人燒燙傷送醫。圖／消防局提供

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