疏導228連假魯冰花賞花車潮 平鎮警：大北坑街單向通行

圖為桃園市龍潭大北坑魯冰花示意圖。報系資料照

因應228連續假期大批出遊人潮，桃園市警龍潭分局針對轄區易壅塞路段實施交通疏導，另三水里山區的魯冰花觀賞區，位於大北坑街及周邊產業道路，路幅亦較狹窄，為避免交通壅塞，27日至3月1日，每天早上8點至晚間6點管制時段，大北坑街僅開放往新竹縣新埔鎮單向通行。

龍潭區有多處知名觀光景點，包括龍潭觀光大池、石門水庫、小人國及六福村遊樂園等，因通往遊樂區主要道路路幅較小，日前春節連假期間，小人國及六福村周邊交通流量較大，尖峰時段偶有車多壅塞情形，接下來228連續假期適逢三水里大北坑魯冰花盛開季，預估也將吸引大量遊客。