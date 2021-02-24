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疏導228連假魯冰花賞花車潮 平鎮警：大北坑街單向通行
因應228連續假期大批出遊人潮，桃園市警龍潭分局針對轄區易壅塞路段實施交通疏導，另三水里山區的魯冰花觀賞區，位於大北坑街及周邊產業道路，路幅亦較狹窄，為避免交通壅塞，27日至3月1日，每天早上8點至晚間6點管制時段，大北坑街僅開放往新竹縣新埔鎮單向通行。
龍潭區有多處知名觀光景點，包括龍潭觀光大池、石門水庫、小人國及六福村遊樂園等，因通往遊樂區主要道路路幅較小，日前春節連假期間，小人國及六福村周邊交通流量較大，尖峰時段偶有車多壅塞情形，接下來228連續假期適逢三水里大北坑魯冰花盛開季，預估也將吸引大量遊客。
警方提醒，龍潭區中原路雙向車道路幅狹窄，易造成沿路車輛回堵延伸至中豐路，將編派警力於重要路口交通疏導，用路人需多留意。
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