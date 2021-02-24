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男子當街換裝引員警關心 竟是衣褲竊賊遭送法辦

中央社 / 新北24日電

新北保大員警日前巡經新莊區，赫見人來人往的騎樓下有人當街換裝，員警上前關心發現竟是剛偷來的。張姓男子供稱因天寒行竊，店家雖同情張男處境，但竊盜屬公訴罪，訊後送辦。

新北市政府警察局保安警察大隊員警20日晚間9時許巡邏至新莊區民樂、福樂街口時，發現42歲張姓男子不顧路人目光，在車流來往的路邊騎樓下換衣褲。

員警上前關心，張男面露緊張神色、支支吾吾，眼尖員警注意到衣服吊牌還放在張男的腳踏車上，詢問之下發現張男因天氣寒冷，3分鐘前才在對街的特價賣場竊取1件休閒針織上衣及1件休閒長褲，立刻當街換上，沒想到正在更換長褲，就被員警逮獲。

警方表示，張男原本身上所穿的衣褲皆已破舊不堪，且身上也只有少少的零錢，儘管店家同情張男處境，但竊盜屬公訴罪，全案訊後移送新北地檢署偵辦。

警察 竊盜

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