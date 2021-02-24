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女子漁港散步失足摔落堤防 海巡及時救援送醫

中央社 / 苗栗縣24日電

海巡署中部分署第三岸巡隊24日指出，43歲陳姓女子昨日到龍鳳漁港散步，因天色昏暗失足摔落海堤，龍鳳安檢所接獲通報後前往救援，順利將陳女抬回岸邊送醫。圖／海巡第三岸巡隊提供
海巡署中部分署第三岸巡隊24日指出，43歲陳姓女子昨日到龍鳳漁港散步，因天色昏暗失足摔落海堤，龍鳳安檢所接獲通報後前往救援，順利將陳女抬回岸邊送醫。圖／海巡第三岸巡隊提供

海巡署中部分署第三岸巡隊今天指出，43歲陳姓女子前往龍鳳漁港散步，因天色昏暗失足摔落海堤，無法動彈，安檢所接獲通報前往救援，順利將陳女抬回岸邊送醫，幸無生命危險。

海巡第三岸巡隊龍鳳安檢所副所長黃俊榕表示，23日深夜接獲民眾通報，龍鳳漁港北堤末端有一名女子跌落港內，隨即派員攜帶救生、救難裝備前往救援，當時女子倒臥在堤岸下方的消波塊上，右腿受傷、痛苦呻吟，無法自行爬回岸邊，因此岸巡隊員先把傷患固定於長背板，再合力把她抬至岸上，由消防救護人員轉送醫院救治。

黃俊榕指出，受傷的女子意識清楚，原本要前往龍鳳漁港散步，疑似因天色昏暗，加上未注意海堤濕滑，才會失足跌落港內，所幸當下正值退潮，否則後果不堪設想，提醒民眾到沿岸或港口遊憩，應隨時注意周邊環境，避免進入高風險區域，以確保自身安全。

海巡署 安檢

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