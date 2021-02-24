快訊

北市南陽街民宅失火波及網咖 警消急滅火疏散25人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防牛隻闖公路！台東開出首張違規牛罰單 罰飼主1萬元罰鍰

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

防止牛隻闖入公路釀意外，台東縣政府頒定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」並於去年11月生效，首張罰單開出，處罰飼主1萬元罰鍰，祭出處分書外，並要求1周內限期改善。

農業處指出，日前成功鎮大同路與三民路口出現3隻脫隊的牛隻，經民眾舉報即派遣牛仔隊前往稽查，當場查獲母牛及小牛2隻，依牛耳標循線聯繫蘇姓飼主，並依規定開單告發。

蘇姓飼主供稱，他在成功鎮三民路附近欲移動牛群到都歷飼養場時，其中已經上車的1頭母牛及2頭小牛，突然趁隙集體跳車，他回頭正要處理時，就被人檢舉了。

農業處表示，台東縣放牧飼養家畜管理自治條例於去年11月生效上路，規定距離省道200公尺內、不得飼養牛隻，違規飼主處以罰款；同時出生仔牛一定要剪（夾）耳號、成牛夾耳號，違者將逕行沒入飼主牛隻。

由於蘇姓飼主未妥善管理牛隻，依自治條例第5條第1項及第7條，處罰飼新台幣1萬元；同時依法將開立處分書，限期1周內改善，到當地鎮公所填報「飼養牛隻登記表」，以加強管理。

台東縣政府頒定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」並於去年11月生效，首張罰單開出，處罰飼主1萬元罰鍰，祭出處分書外，並要求1周內限期改善。圖／台東縣政府提供
台東縣政府頒定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」並於去年11月生效，首張罰單開出，處罰飼主1萬元罰鍰，祭出處分書外，並要求1周內限期改善。圖／台東縣政府提供
縣府農業處牛仔隊依牛耳標循線聯繫蘇姓飼主，並依規定開單告發。圖／台東縣政府提供
縣府農業處牛仔隊依牛耳標循線聯繫蘇姓飼主，並依規定開單告發。圖／台東縣政府提供

台東 罰單

延伸閱讀

南投夢谷瀑布遭開挖毀景 公部門追兇要開罰

登山自治條例促保障 搜救也要使用者付費

業者抗礦石稅漲幅太大勝訴 花縣府將提再審和釋憲

花蓮年徵10億礦石稅 漲幅過大被判敗訴 縣府將提再審

相關新聞

女子漁港散步失足摔落堤防 海巡及時救援送醫

海巡署中部分署第三岸巡隊今天指出，43歲陳姓女子前往龍鳳漁港散步，因天色昏暗失足摔落海堤，無法動彈，安檢所接獲通報前往救...

男子當街換裝引員警關心 竟是衣褲竊賊遭送法辦

新北保大員警日前巡經新莊區，赫見人來人往的騎樓下有人當街換裝，員警上前關心發現竟是剛偷來的。張姓男子供稱因天寒行竊，店家...

中壢上午不平靜！工廠火警冒出黑煙 國道轎車擦撞翻覆

桃園中壢今日上午不平靜，先是發生工廠火警，才過11分鐘，國道一號61北上外側車道又發生翻車事故，所幸都無人大礙。

防牛隻闖公路！台東開出首張違規牛罰單 罰飼主1萬元罰鍰

防止牛隻闖入公路釀意外，台東縣政府頒定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」並於去年11月生效，首張罰單開出，處罰飼主1萬元...

北市南陽街民宅失火波及網咖　警消急滅火疏散25人

台北市中正區南陽街一處民宅今晨傳出火警，警消獲報到場發現民宅1、2樓出現火勢，緊急疏散25人，10分鐘內撲滅火勢，確認現...

母女爬山遲到13分鐘沒飯吃？ 合歡山「松雪樓」遭怨不近人情

台北一名黃姓媽媽前天帶女兒到南投爬合歡山、住松雪樓，但登山途中耽誤到旅館要用晚餐時，已超過餐廳規定13分鐘，被拒絕用餐，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。