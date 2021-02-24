防牛隻闖公路！台東開出首張違規牛罰單 罰飼主1萬元罰鍰

防止牛隻闖入公路釀意外，台東縣政府頒定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」並於去年11月生效，首張罰單開出，處罰飼主1萬元罰鍰，祭出處分書外，並要求1周內限期改善。

農業處指出，日前成功鎮大同路與三民路口出現3隻脫隊的牛隻，經民眾舉報即派遣牛仔隊前往稽查，當場查獲母牛及小牛2隻，依牛耳標循線聯繫蘇姓飼主，並依規定開單告發。

蘇姓飼主供稱，他在成功鎮三民路附近欲移動牛群到都歷飼養場時，其中已經上車的1頭母牛及2頭小牛，突然趁隙集體跳車，他回頭正要處理時，就被人檢舉了。

農業處表示，台東縣放牧飼養家畜管理自治條例於去年11月生效上路，規定距離省道200公尺內、不得飼養牛隻，違規飼主處以罰款；同時出生仔牛一定要剪（夾）耳號、成牛夾耳號，違者將逕行沒入飼主牛隻。