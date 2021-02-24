部桃疫情落幕 救護案件仍多 鄭文燦慰勞大湳消防分隊
桃園市八德區人口成長快速，救護案件非常多，加上之前部桃群聚，消防局派出不少人員協助，市長鄭文燦今天特地到消防局大湳分隊慰勞辛苦的執勤同仁。
鄭文燦表示，消防局在救災、救護、防疫三大任務都交出好成績，尤其八德地區人口成長很快，大湳分隊要負擔很多救護案件，目前救護案件則基本上分送到部桃及聖保祿醫院，前年到院前OHCA救回來的有77件，去年更是到達103件，相當不容易。
鄭文燦說，部桃一直是桃園的醫學重鎮，前陣子發生群聚事件，不過現在已經落幕，部桃若逐步恢復營運，醫療量能就會有所提升，另外，聖保祿醫院也正在進行擴建，新院區會有超過400床。
鄭文燦指出，部桃事件落幕，目前市府會推動一系列旅遊振興計畫，歡迎大家到桃園遊玩，相信桃園的旅遊很快就會恢復正常。
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