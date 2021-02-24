母女爬山遲到13分鐘沒飯吃？ 合歡山「松雪樓」遭怨不近人情

台北一名黃姓媽媽前天帶女兒到南投爬合歡山、住松雪樓，但登山途中耽誤到旅館要用晚餐時，已超過餐廳規定13分鐘，被拒絕用餐，也不提供打包，不斷拜託櫃台通融，最後才包2個便當給她們，但也難以接受旅館應變如此不近人情。

合歡山群峰是新手登山客的入門首選，就在武嶺附近的「松雪樓」是周邊唯一、全台最高海拔旅館，從房間內就能觀星、賞日出和雲海，還設有餐廳能吃現煮、熱騰騰的自助餐，因此是不少山友前往登山投宿的最愛，但近期因用餐問題惹議。

黃姓媽媽22日帶著年約12歲就讀小學六年級的女兒到南投縣爬合歡山，因是女兒的百岳初體驗，過程難免稍有耽擱，兩人爬山一整天，晚間7時許回到已預訂入住的松雪樓到餐廳要用餐，卻因晚了餐廳規定時間13分鐘被拒絕入內用餐。

黃提到，自己遲到不對，但不是餐廳晚上8時關，7時55分到，而是7時13分到，雖超過規定7時前入座，但就晚了一些，當時餐廳內也還有人在用餐，餐盤上也還有菜，在不影響他們下班的情況下，打包飯菜回房吃，也被櫃台人員拒絕。

當時孩子爬山爬了一整天，又餓又累，附近又沒有其他能取得食物的地方，看著孩子餓到頭痛，怕她因飢餓引發高山症及其他身體不適，與櫃台人員不斷溝通，最後才包2個便當給她們。但，黃也難以接受旅館應變如此不近人情。

對此，松雪樓說明，規定用餐時間是因為餐廳是外包廠商，遲到入內用餐會影響工作人員下班時間，因此才會規定也有在單據上提醒用餐時間，而不提供飯菜打包是因為過去很多人帶回房吃，吃不完就倒入馬桶，高山管線堵塞，修繕不易。