國家級「樟之細路」步道大批廢棄物入侵 山友好心痛

客委會國家級「樟之細路」古道群之一苗栗縣公館、獅潭鄉間新田山步道，偏遠的山區最近發現大批事業廢棄物入侵，大殺風景，山友看了痛心，緊急向環保署等單位陳情，希望揪出不肖業者，獅潭鄉公所進一步調查處理中。

「樟之細路」是國家級長程步道，北起桃園大漢溪河畔，南迄台中市大甲溪河岸，也是先民活動足跡的內山小徑，客委會2016年起推動，完成220公里主線定線，其中一段新田山步道，從獅潭鄉協雲宮到公館鄉沖庫山北河國小遺址，附近社區整理維護步道，自然風景秀麗、生態豐富吸引山友，未料，最近遭大批事業廢物入侵。

一名山友指出，他利用春節假期走新田山步道，在步道旁產業道路，發現堆積如小山的疑似空調系統廢棄泡棉，估計約需3.5噸貨車載2、3趟的數量，「樟之細路」綁帶背後竟是大批廢棄物，好心痛也好諷刺，亂倒的業者太不道德，美麗風景及心情都因此變調。

環保署等單位受理陳情，獅潭、公館鄉公所查出傾倒地點在獅潭，獅潭鄉公所人員昨天上山，還因地點過於偏僻無功而返，擇日再上山調查處理。