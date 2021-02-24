快訊

北市南陽街民宅失火波及網咖 警消急滅火疏散25人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家級「樟之細路」步道大批廢棄物入侵 山友好心痛

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

客委會國家級「樟之細路」古道群之一苗栗縣公館、獅潭鄉間新田山步道，偏遠的山區最近發現大批事業廢棄物入侵，大殺風景，山友看了痛心，緊急向環保署等單位陳情，希望揪出不肖業者，獅潭鄉公所進一步調查處理中。

「樟之細路」是國家級長程步道，北起桃園大漢溪河畔，南迄台中市大甲溪河岸，也是先民活動足跡的內山小徑，客委會2016年起推動，完成220公里主線定線，其中一段新田山步道，從獅潭鄉協雲宮到公館鄉沖庫山北河國小遺址，附近社區整理維護步道，自然風景秀麗、生態豐富吸引山友，未料，最近遭大批事業廢物入侵。

一名山友指出，他利用春節假期走新田山步道，在步道旁產業道路，發現堆積如小山的疑似空調系統廢棄泡棉，估計約需3.5噸貨車載2、3趟的數量，「樟之細路」綁帶背後竟是大批廢棄物，好心痛也好諷刺，亂倒的業者太不道德，美麗風景及心情都因此變調。

環保署等單位受理陳情，獅潭、公館鄉公所查出傾倒地點在獅潭，獅潭鄉公所人員昨天上山，還因地點過於偏僻無功而返，擇日再上山調查處理。

廢棄物入侵，苗栗縣長徐耀昌也有感，昨天才在縣務會議特別裁示，山區樹林、草叢等隱密角落，常變相淪為偷倒垃圾，甚至傾倒整車廢棄物的場所，形成清不完的垃圾山，請環保局研議在偷倒熱點區域，布設移動式攝影機的可行性，加強蒐證裁處，並加強獎勵檢舉機制，提供優厚檢舉獎金，全民共同守護好山好水。

新田山步道的「樟之細路」綁帶背後是大批廢棄物，對比好諷刺。圖／讀者提供
新田山步道的「樟之細路」綁帶背後是大批廢棄物，對比好諷刺。圖／讀者提供
苗栗縣公館、獅潭鄉間新田山步道大批事業廢棄物入侵，大殺風景，山友好心痛。圖／讀者提供
苗栗縣公館、獅潭鄉間新田山步道大批事業廢棄物入侵，大殺風景，山友好心痛。圖／讀者提供
苗栗縣公館、獅潭鄉間新田山步道大批事業廢棄物入侵，大殺風景，山友好心痛。圖／讀者提供
苗栗縣公館、獅潭鄉間新田山步道大批事業廢棄物入侵，大殺風景，山友好心痛。圖／讀者提供

廢棄物 山友 苗栗縣

延伸閱讀

環保署海廢製品世界驗證機制 預計今年中上路

金門縣府與環保署合作 海廢寶特瓶成功再製「潯寶衣」

台南市清潔隊員又在廢棄物中發現金子 不到半年已四次

嘉義縣出租土地遭不肖業者回填廢棄物 地主檢舉不法

相關新聞

女子漁港散步失足摔落堤防 海巡及時救援送醫

海巡署中部分署第三岸巡隊今天指出，43歲陳姓女子前往龍鳳漁港散步，因天色昏暗失足摔落海堤，無法動彈，安檢所接獲通報前往救...

男子當街換裝引員警關心 竟是衣褲竊賊遭送法辦

新北保大員警日前巡經新莊區，赫見人來人往的騎樓下有人當街換裝，員警上前關心發現竟是剛偷來的。張姓男子供稱因天寒行竊，店家...

中壢上午不平靜！工廠火警冒出黑煙 國道轎車擦撞翻覆

桃園中壢今日上午不平靜，先是發生工廠火警，才過11分鐘，國道一號61北上外側車道又發生翻車事故，所幸都無人大礙。

防牛隻闖公路！台東開出首張違規牛罰單 罰飼主1萬元罰鍰

防止牛隻闖入公路釀意外，台東縣政府頒定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」並於去年11月生效，首張罰單開出，處罰飼主1萬元...

北市南陽街民宅失火波及網咖　警消急滅火疏散25人

台北市中正區南陽街一處民宅今晨傳出火警，警消獲報到場發現民宅1、2樓出現火勢，緊急疏散25人，10分鐘內撲滅火勢，確認現...

母女爬山遲到13分鐘沒飯吃？ 合歡山「松雪樓」遭怨不近人情

台北一名黃姓媽媽前天帶女兒到南投爬合歡山、住松雪樓，但登山途中耽誤到旅館要用晚餐時，已超過餐廳規定13分鐘，被拒絕用餐，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。