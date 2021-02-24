快訊

北市南陽街民宅失火波及網咖 警消急滅火疏散25人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父親反對與男友交往 女負氣離家10多年警找上門已永別

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市歸仁區胡姓婦人10日到佳里分局西港分駐所請求警方協助，10年前其姪女小瀅因父親反對其與男友交往，憤而離家長期未歸也無法聯絡，其父親也因女兒擅自離家行為氣憤而不願報警協尋，但於日前小瀅父母親發生重大交通事故，父親傷重不治，母親傷重在加護病房緊急救治中，為讓死者安息來請求警方協助找尋其女兒小瀅回家送父親最後一程。

西港分駐所副所長許東甲、警員謝君強當天獲報後，積極透過警政系統查詢小瀅行蹤，但該女已改姓名，戶籍也遷徙至學甲區，另請求學甲派出所同仁前往查尋，但小瀅也搬離舊址不知去向；雖然線索中斷，員警仍不氣餒，以有限的資訊利用社群網路並多方透過民間友人探查，終於發現學甲區某攤商之員工背景及特徵極其相似，事隔多年行方不明的小瀅行蹤終於露出曙光。

副所長許東甲取得線索後親自開車前往查證，與該員工聊天詢問後，確認是離家多年的小瀅，轉知其家中變故並勸其放下心中的芥蒂後，小瀅終於卸下心防，聯絡姑姑胡女，表示將帶女兒返家奔喪，讓其父親與始終不曾謀面的孫女團員。

胡女士待死者入土為安後，昨天前往西港分駐所感謝副所長許東甲等人的積極協助，達成一家團員心願，也告慰亡者在天之靈。

胡姓婦人感謝台南西港分駐所協尋離家10多年的姪女，回家送父親最後一程。記者吳淑玲／翻攝
胡姓婦人感謝台南西港分駐所協尋離家10多年的姪女，回家送父親最後一程。記者吳淑玲／翻攝
胡姓婦人感謝台南西港分駐所協尋離家10多年的姪女，回家送父親最後一程。記者吳淑玲／翻攝
胡姓婦人感謝台南西港分駐所協尋離家10多年的姪女，回家送父親最後一程。記者吳淑玲／翻攝
胡姓婦人感謝台南西港分駐所協尋離家10多年的姪女，回家送父親最後一程。記者吳淑玲／翻攝
胡姓婦人感謝台南西港分駐所協尋離家10多年的姪女，回家送父親最後一程。記者吳淑玲／翻攝

事故

延伸閱讀

台南市清潔隊員又在廢棄物中發現金子 不到半年已四次

私奔17年 不知被家人宣告死亡

南科效應擴大溪北塞車嚴重 營建署允6億打通東西向路廊

台南西港13名績優環保義工 最高齡86歲最長年資30年

相關新聞

女子漁港散步失足摔落堤防 海巡及時救援送醫

海巡署中部分署第三岸巡隊今天指出，43歲陳姓女子前往龍鳳漁港散步，因天色昏暗失足摔落海堤，無法動彈，安檢所接獲通報前往救...

男子當街換裝引員警關心 竟是衣褲竊賊遭送法辦

新北保大員警日前巡經新莊區，赫見人來人往的騎樓下有人當街換裝，員警上前關心發現竟是剛偷來的。張姓男子供稱因天寒行竊，店家...

中壢上午不平靜！工廠火警冒出黑煙 國道轎車擦撞翻覆

桃園中壢今日上午不平靜，先是發生工廠火警，才過11分鐘，國道一號61北上外側車道又發生翻車事故，所幸都無人大礙。

防牛隻闖公路！台東開出首張違規牛罰單 罰飼主1萬元罰鍰

防止牛隻闖入公路釀意外，台東縣政府頒定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」並於去年11月生效，首張罰單開出，處罰飼主1萬元...

北市南陽街民宅失火波及網咖　警消急滅火疏散25人

台北市中正區南陽街一處民宅今晨傳出火警，警消獲報到場發現民宅1、2樓出現火勢，緊急疏散25人，10分鐘內撲滅火勢，確認現...

母女爬山遲到13分鐘沒飯吃？ 合歡山「松雪樓」遭怨不近人情

台北一名黃姓媽媽前天帶女兒到南投爬合歡山、住松雪樓，但登山途中耽誤到旅館要用晚餐時，已超過餐廳規定13分鐘，被拒絕用餐，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。