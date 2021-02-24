父親反對與男友交往 女負氣離家10多年警找上門已永別

台南市歸仁區胡姓婦人10日到佳里分局西港分駐所請求警方協助，10年前其姪女小瀅因父親反對其與男友交往，憤而離家長期未歸也無法聯絡，其父親也因女兒擅自離家行為氣憤而不願報警協尋，但於日前小瀅父母親發生重大交通事故，父親傷重不治，母親傷重在加護病房緊急救治中，為讓死者安息來請求警方協助找尋其女兒小瀅回家送父親最後一程。

西港分駐所副所長許東甲、警員謝君強當天獲報後，積極透過警政系統查詢小瀅行蹤，但該女已改姓名，戶籍也遷徙至學甲區，另請求學甲派出所同仁前往查尋，但小瀅也搬離舊址不知去向；雖然線索中斷，員警仍不氣餒，以有限的資訊利用社群網路並多方透過民間友人探查，終於發現學甲區某攤商之員工背景及特徵極其相似，事隔多年行方不明的小瀅行蹤終於露出曙光。

副所長許東甲取得線索後親自開車前往查證，與該員工聊天詢問後，確認是離家多年的小瀅，轉知其家中變故並勸其放下心中的芥蒂後，小瀅終於卸下心防，聯絡姑姑胡女，表示將帶女兒返家奔喪，讓其父親與始終不曾謀面的孫女團員。