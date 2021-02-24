快訊

北市南陽街民宅失火波及網咖 警消急滅火疏散25人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／搶救中橫山林大火！中部濃霧 派花蓮黑鷹直升機支援

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

中橫公路便道上方山林火警復燃，林務局和空勤總隊昨天陸空搶救，今天要持續滅火時，因台中海線地區今天早上濃霧，台中的空勤直升機無法起降，改由花蓮黑鷹直升機飛往中橫便道山林協助滅火中。

東勢林區管理處表示，2月22日發現中市和平區八仙山事業區第85林班1株枯立樹頭燃燒，立即啟動滅火機制，陸空聯合滅火，*但火場地勢陡峭近乎垂直，搶救不易，昨天中午，枯立木悶燒後斷裂滾落中橫便道下邊坡造成多處團火，林管處立即增加動員能量，除增派地面人員，同時加強空中投水並請求台中市政府消防局支援2輛消防水車，昨天下午5時初步控制下邊坡火勢。

空勤總隊今天早上要再派直升機協助滅火，但中部海線濃霧，駐地清泉崗機場的空勤總隊第二大隊直升機無法起飛，改由花蓮黑鷹隊派機執行，直到中午，滅火任務仍在持續中。

中橫公路便道上方山林大火，中部今天早上濃霧，改派花蓮黑鷹直升機協助滅火。圖／空勤總隊提供
中橫公路便道上方山林大火，中部今天早上濃霧，改派花蓮黑鷹直升機協助滅火。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 中橫公路 空勤總隊

延伸閱讀

八仙山林班地樹頭燃燒 下邊坡火勢獲控制

台61將裝濃霧偵測器 水上工務段：遇霧要開霧燈、雙閃燈

濃霧周！深夜到清晨留神

影／濃霧引發西濱2死車禍 嘉義縣長翁章梁說話了

相關新聞

女子漁港散步失足摔落堤防 海巡及時救援送醫

海巡署中部分署第三岸巡隊今天指出，43歲陳姓女子前往龍鳳漁港散步，因天色昏暗失足摔落海堤，無法動彈，安檢所接獲通報前往救...

男子當街換裝引員警關心 竟是衣褲竊賊遭送法辦

新北保大員警日前巡經新莊區，赫見人來人往的騎樓下有人當街換裝，員警上前關心發現竟是剛偷來的。張姓男子供稱因天寒行竊，店家...

中壢上午不平靜！工廠火警冒出黑煙 國道轎車擦撞翻覆

桃園中壢今日上午不平靜，先是發生工廠火警，才過11分鐘，國道一號61北上外側車道又發生翻車事故，所幸都無人大礙。

防牛隻闖公路！台東開出首張違規牛罰單 罰飼主1萬元罰鍰

防止牛隻闖入公路釀意外，台東縣政府頒定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」並於去年11月生效，首張罰單開出，處罰飼主1萬元...

北市南陽街民宅失火波及網咖　警消急滅火疏散25人

台北市中正區南陽街一處民宅今晨傳出火警，警消獲報到場發現民宅1、2樓出現火勢，緊急疏散25人，10分鐘內撲滅火勢，確認現...

母女爬山遲到13分鐘沒飯吃？ 合歡山「松雪樓」遭怨不近人情

台北一名黃姓媽媽前天帶女兒到南投爬合歡山、住松雪樓，但登山途中耽誤到旅館要用晚餐時，已超過餐廳規定13分鐘，被拒絕用餐，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。