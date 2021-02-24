影／搶救中橫山林大火！中部濃霧 派花蓮黑鷹直升機支援

中橫公路便道上方山林火警復燃，林務局和空勤總隊昨天陸空搶救，今天要持續滅火時，因台中海線地區今天早上濃霧，台中的空勤直升機無法起降，改由花蓮黑鷹直升機飛往中橫便道山林協助滅火中。

東勢林區管理處表示，2月22日發現中市和平區八仙山事業區第85林班1株枯立樹頭燃燒，立即啟動滅火機制，陸空聯合滅火，*但火場地勢陡峭近乎垂直，搶救不易，昨天中午，枯立木悶燒後斷裂滾落中橫便道下邊坡造成多處團火，林管處立即增加動員能量，除增派地面人員，同時加強空中投水並請求台中市政府消防局支援2輛消防水車，昨天下午5時初步控制下邊坡火勢。