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影／為警分局長慶生！5所長扮「弄獅」 苓雅分局致歉了
高雄苓雅警分局4天前幹部替分局長梁東山慶生，內部拍攝剪輯成1分24秒影片，不料其中有1段為分局轄下5名派出所所長當場即興「弄獅」，影片傳出後網友嘲諷「綵衣可以娛親，舞獅可以升官」，不滿此官場文化；對此苓雅分局今天發聲明，對觀感不佳致歉，也說明絕非刻意安排。
此1分24秒影片紀錄本月20日補班日當天，分局幹部藉聯合勤教時，規劃替梁東山慶生，擺2個大蛋糕，還安排梁的妻子當神秘嘉賓，現身獻花給他，現場也一起合唱生日快樂歌，氣氛相當歡愉。
而影片1分鐘時，分局的5名派出所所長，在其中1位拿外套領頭，其他4人搭肩在後，現場扮起弄獅，影片剪輯上字幕「苓雅分局五虎將即興節目，弄獅」，時間短短不到20秒。
苓雅分局今天說明，分局長梁東山到任以來，都會藉每月聯合勤教場合，公開為同仁慶生，此次因本月20日是他生日，業務單位在他不知情的情況下，安排慶生活動，以表達分局同仁的心意與祝福。
分局指出，事前並未安排弄獅的表演片段，純粹是同仁當下歡樂氣氛下的即興演出，不是刻意安排，不過慶生影片流傳導致觀感不佳部分，深感歉意並注意檢討改進。
一名在場的人士透露，現場氣氛很開心，所長絕不是有意要「捧」長官，外界有些誤會、過度解讀。
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