影／找死？轎車蘇花盲彎逆向超車 遇大魔王開溜！

一名網友昨晚開車行經蘇花公路，結果一輛轎車竟然跨越雙黃線從後方逆向疾駛要超車，結果前方彎道駛來一輛砂石車，嚇得轎車駕駛急忙右切閃避，而網友也急忙減速並讓超車駕駛切入，避免追撞事故，網友事後將行車記錄器影片PO網，吐槽差點釀禍的轎車駕駛，「哥哥我知道你是神車，不過你要去對決也不要嚇我」。

影片中可以看到，轎車跨越雙黃線後與網友車輛並行，結果前方彎道出現砂石車，轎車急打方向燈要右切，還好網友好心禮讓，讓轎車能夠切入網友車與前方大車之間。而在對向砂石車之後，接連許多車輛陸續駛過，如果當時相撞，恐怕會釀成大禍。