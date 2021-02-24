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北市南陽街民宅失火波及網咖 警消急滅火疏散25人

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影／找死？轎車蘇花盲彎逆向超車 遇大魔王開溜！

聯合報 / 記者張善寧 黃靖雯／即時報導

一名網友昨晚開車行經蘇花公路，結果一輛轎車竟然跨越雙黃線從後方逆向疾駛要超車，結果前方彎道駛來一輛砂石車，嚇得轎車駕駛急忙右切閃避，而網友也急忙減速並讓超車駕駛切入，避免追撞事故，網友事後將行車記錄器影片PO網，吐槽差點釀禍的轎車駕駛，「哥哥我知道你是神車，不過你要去對決也不要嚇我」。

影片中可以看到，轎車跨越雙黃線後與網友車輛並行，結果前方彎道出現砂石車，轎車急打方向燈要右切，還好網友好心禮讓，讓轎車能夠切入網友車與前方大車之間。而在對向砂石車之後，接連許多車輛陸續駛過，如果當時相撞，恐怕會釀成大禍。

其他網友看完後紛紛留言表示，「前面是盲彎還這樣開，嫌命太長是吧」、「這廢物如此肆無忌憚就是因為他知道有人一定會讓他啊」、「危險駕駛，直接舉報，不用客氣，叫他以後多尊重別人的生命」、「這個我一律建議吊牌扣車」、「他馬的垃圾，這種我不會讓！」、「他想投胎就成全他！」、「後車：不想讓也得讓啊...真撞下去肯定會被掃到，不拿自己的生命去陪笨蛋賭博，讓得正確」。

轎車逆向超車遇砂石車，急忙右切閃避。翻攝／爆料公社
轎車逆向超車遇砂石車，急忙右切閃避。翻攝／爆料公社

砂石

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