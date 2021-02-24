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83歲老翁倒車出門 小貨車暴衝撞盆裁 衝出路邊懸空

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣西湖鄉83歲黎姓老翁昨天下午開小貨車要外出，但他從家裡車庫倒車要駛入119縣道時，疑因年事高及操作不當，車輛暴衝撞上路邊園藝盆裁後衝出路邊，車身在邊坡懸空，幸好被下方大樹支撐，才不致於翻覆，通霄警分局西湖分駐所員警據報趕赴現場交管，聯絡拖吊，1小時後順利排除事故

西湖分駐所所長黃建智表示，23日下午3點半接獲民眾報案，三湖村119縣道四季廣場路段有交通事故，到現場發現老翁駕駛的小貨車後半部懸空，僅靠邊坡下方大樹支撐，讓車輛不致於翻落邊坡。

警方先協助老翁離開駕駛座，扶到他家裡休息，經檢視老翁並未受傷，警方立即在現場警戒及交通疏導，設置三角錐及爆閃燈提醒用來往人車注意。

老翁向警方說，當時要倒車駛離車庫，卻年紀大，一時反應不及，才讓車子暴衝駛出路邊，幸好被下方大樹卡住，否則後果不堪設想。

下午4點半警方聯絡的拖吊車順利將小貨車拉上路面，結束一場馬路驚魂記；警方提醒民眾，外出駕車前應先檢查車輛各項機件是否正常運作，駕駛人也應養足精神，避免身體不適時開車上路，以維護自身與其他用路人安全。

83歲老翁昨天下午開小貨車要外出，疑因倒車時操作不當，車輛暴衝撞上路邊園藝盆裁後衝出路邊。圖／通霄警分局提供
83歲老翁昨天下午開小貨車要外出，疑因倒車時操作不當，車輛暴衝撞上路邊園藝盆裁後衝出路邊。圖／通霄警分局提供

老翁 事故

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