83歲老翁倒車出門 小貨車暴衝撞盆裁 衝出路邊懸空

苗栗縣西湖鄉83歲黎姓老翁昨天下午開小貨車要外出，但他從家裡車庫倒車要駛入119縣道時，疑因年事高及操作不當，車輛暴衝撞上路邊園藝盆裁後衝出路邊，車身在邊坡懸空，幸好被下方大樹支撐，才不致於翻覆，通霄警分局西湖分駐所員警據報趕赴現場交管，聯絡拖吊，1小時後順利排除事故。

西湖分駐所所長黃建智表示，23日下午3點半接獲民眾報案，三湖村119縣道四季廣場路段有交通事故，到現場發現老翁駕駛的小貨車後半部懸空，僅靠邊坡下方大樹支撐，讓車輛不致於翻落邊坡。

警方先協助老翁離開駕駛座，扶到他家裡休息，經檢視老翁並未受傷，警方立即在現場警戒及交通疏導，設置三角錐及爆閃燈提醒用來往人車注意。

老翁向警方說，當時要倒車駛離車庫，卻年紀大，一時反應不及，才讓車子暴衝駛出路邊，幸好被下方大樹卡住，否則後果不堪設想。