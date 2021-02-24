清大女博士生與女同學糾紛　竟將紅酒倒入對方長靴

羅姓女子就讀國立清華大學博士班，與另名女同學素有糾紛，去年10月，羅跑到女同學位於市區的住處，因未瞧見同學心生不滿，竟損毀同學的木製屏風，還將紅酒倒進同學長靴中，使靴子變色發霉，另折斷雨傘；新竹地院審理終結，依毀損他人物品罪判羅拘役30日。

經查，羅女因對女同學心生不滿，徒手推到對方持有的木製屏風，使屏風立板與底座分離，又將紅酒到進同學的長靴中，使長靴的鞋帶與鞋墊變色發霉，另折斷2把雨傘，讓該物品不堪使用，事後同學發現，向警方報案，檢方偵結，聲請法院簡易判決處刑。