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清大女博士生與女同學糾紛 竟將紅酒倒入對方長靴
羅姓女子就讀國立清華大學博士班，與另名女同學素有糾紛，去年10月，羅跑到女同學位於市區的住處，因未瞧見同學心生不滿，竟損毀同學的木製屏風，還將紅酒倒進同學長靴中，使靴子變色發霉，另折斷雨傘；新竹地院審理終結，依毀損他人物品罪判羅拘役30日。
經查，羅女因對女同學心生不滿，徒手推到對方持有的木製屏風，使屏風立板與底座分離，又將紅酒到進同學的長靴中，使長靴的鞋帶與鞋墊變色發霉，另折斷2把雨傘，讓該物品不堪使用，事後同學發現，向警方報案，檢方偵結，聲請法院簡易判決處刑。
法官認為，羅女與女同學之間有糾紛，卻未理性解決，反而毀損對方物品，實在不應該，考量羅坦承犯行，審酌依毀損他人物品罪判拘役30日，易科罰金3萬元。
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