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體育館施工！工人剛上屋頂工作就不適 送醫不治
嘉義市湯姓工人今天上午到某國中執行體育館頂樓防漏工程，8時許才剛上屋頂就表示身體不舒服、躺下休息，同事發現他失去意識，通報消防隊到場急救，送嘉義榮民醫院急救至上午9時許宣告不治，詳細死因仍待檢警相驗。
據了解，56歲湯姓男子為某工程防漏公司員工，因為身體不適已經請假2天，今天上午才剛上班，和同事一起執行某校園體育館防漏工程，約8時許他和同事才上屋頂，湯就表示身體不舒服，自行躺下休息。
同事擔心他的安危，立即聯絡公司，公司主管也指示讓湯先下屋頂，不料同事趨前叫他時，發現湯男已無意識，立即打119報案。
嘉義市消防局除了線上指導，請同事為湯男CPR，急救人員到場也立即搭乘高空車上體育館屋頂急救，隨後將湯男搬運到救護車送院急救；經過醫院搶救至今天上午9時31分，宣告急救無效死亡。
嘉義市社會處已派人到場，要確認湯姓男子 死亡原因，是個人身體狀況，有無涉及工安問題。
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