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影／與弟爭寵！11歲男童離家躲速食店 遇警查把外婆拖下水

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市范姓男童在21日凌晨1時許，在北區一家速食店被店員發現在店內逗留，且無家長照顧，因此通知警方到場，男童面對警方詢問，支支吾吾，還稱「出來有跟外婆講」，但警方查詢系統，發現男童已在前一天的晚間被家人通報失聯，趕緊聯絡男童的母親到場。范母表示，男童常在家常與弟弟爭寵，此次應該也是為了引來家人關心才會離家，未來會多關心兒子。

台中市第二警分局育才所在21日凌晨1時許獲報，11歲范姓男童在速食店逗留，店員送餐時直覺有異，通知警方到場，男童面對警員詢問，神情緊張，說話吞吞吐吐，還向警方宣稱，出門前有經過外婆同意，但其閃爍的眼神讓員警直覺並不單純。

警方透過以M-Police查詢，發現范童已在20日晚間9時許，已被母親通報失蹤，家住東區進德路附近，警方將男童帶回派出所後，通知范母到所接回。

范童母親透露，她與兩個兒子同住，此次離家出走的是大兒子，大兒子比較頑皮，在家時常與弟弟爭寵，還會利用製造問題的方式，吸引她的關注，例如把東西弄亂、把水打翻等等，讓她也很無奈，但未來會多關心兒子，不要讓兒子再用離家出走的方式，吸引家人注意。

第二警分局長蔡元戎說，家長如有年幼兒童、身心障礙家屬或是罹患失智症長者，應提高警覺，在旁陪同並隨時留意動態；此外，受理失蹤人口未有時間限制，只要家人走失，家屬第一時間便可撥打110或至鄰近派出(分駐)所報案，如此才能在黃金時間協尋，讓家人盡早返家。

台中市范姓男童在21日凌晨1時許，仍在北區速食店逗留，店員通知警方到場關心，才知男童利用離家出走的方式，吸引家人關心。圖／第二警分局提供
台中市范姓男童在21日凌晨1時許，仍在北區速食店逗留，店員通知警方到場關心，才知男童利用離家出走的方式，吸引家人關心。圖／第二警分局提供
台中市范姓男童在21日凌晨1時許，仍在北區速食店逗留，店員通知警方到場關心，才知男童利用離家出走的方式，吸引家人關心。圖／第二警分局提供
台中市范姓男童在21日凌晨1時許，仍在北區速食店逗留，店員通知警方到場關心，才知男童利用離家出走的方式，吸引家人關心。圖／第二警分局提供

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